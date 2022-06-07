Три дня тьмы: пророчества от Арины из Сибири

Арина Гайдарова, которую также называют Ариной из Сибири, сделала пророчество о будущем всего человечества и Земли в целом.

«Будет три дня испытаний для человечества. И придут они осенью»,— с этих слов начинается ее предсказание.

О трех днях тьмы говорили многие пророки, в том числе Ванга, Нострадамус и Вольф Мессинг. По словам Арины Гайдаровой, произойдет землетрясение, в ходе которого будут разрушены Палестина и Иерусалим. Подобное событие станет для всех верующих знаком, что пришло время Суда.

После этого в Солнечной системе появится нейтронная звезда, которая будет «облучать радиацией всех, кто не укроется, а также принесет шлейф газов космических и воздух станет ядовит». Все это будет сопровождаться очередными землетрясениями, ураганными ветрами, химическими дождями, метеоритами и затоплениями.

Арина из Сибири также отметила, что еще одним последствием тяготения нейтронной звезды станет извержение супервулканов Америки, которые вызовут огромные цунами и скроют небо под пеплом. Однако, по ее словам, эти три темных дня для всего человечества, в конечном итоге, окажутся творением нового мира с новым небом и землей.

«Можете в это не верить, просто помните, что когда увидите звезду на небе, которая будет гореть как Солнце, то надо укрываться, чтоб не умереть от радиации, ядовитого воздуха и огня»,— предупредила Гайдарова.

В заключение Арина из Сибири добавила, что больше всего выживших окажется в России, но страна довольно сильно пострадает от огненного дождя.