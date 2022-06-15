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«Начинается век конца»: пророчество монаха на 2029 год

15 июня 2022ПредсказанияДиана Сабитова

Почему человечеству осталось жить всего 10 лет?

«Начинается век конца»: пророчество монаха на 2029 год
Фото: Кадр из фильма "Монах и бес"

Пророчество, написанная неким монахом из Орвальского монастыря (до сих пор не очень понятно, кто это был) – является одним из самых известных списков пророчеств.

Предположительно, оно было создано в конце 18 века. Описываемые в нем события заканчиваются 2032 годом (даты просчитывались при помощи циклов луны, именно они упоминаются в документе). Ряд событий, которые были в нем предсказаны, уже успели сбыться. Например, история восхождения на престол Наполеона и его дальнейшая судьба, распад СССР.

Пятый период

В документе выделено несколько временных периодов. Пятый период идет сейчас. Он начался в июне 2019 года и продолжится по март 2029.

«Человек зла набирает силу» – гласит пророчество. И обещает большие конфликты, вызванные религиозными разногласиями. Все это произойдет не случайно, а будет следствием умелых манипуляций этого человека. Возможно, речь идет об Антихристе. «Много зла и никакого добра в эти времена. Огонь погубит много городов». Возможно, речь идет о природных катаклизмах – пожарах, извержении вулкана, падении метеорита.

«Но Великое свершилось: тогда уверуют в Единого Бога». Видимо, устав от противостояния и распрей, человечество найдет общие точки соприкосновения, возможно, будет создана новая религия и она объединит людей. Крайне любопытно, что у других прорицателей (например, у Нострадамуса, Иоанна Богослова) также упоминаются пожары, относящиеся к этим датам.

Шестой период

Шестой период продлиться с марта 2029 года по август 2030 года – и про него говорится следующее: «начинается век конца».

Седьмой период

Седьмой период тоже не заставляет себя долго ждать – он начинается в августе 2030 года и заканчивается в апреле 2032 года. Вот что сказано о нем: «Бог борется с помощью двух праведников, но человек зла одерживает верх». Дальше прорицатель пишет, что не видит больше ничего. Значит ли это, что речь все-таки идет о конце света? Или дело в том, что каждый пророк может видеть только определенное время? У нас остается всего 10 лет, чтобы получить ответы на эти вопросы.

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