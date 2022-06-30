Что предрекал в XXI веке путешественник во времени Евгений Гайдучок

Евгений Гайдучок прославился как единственный известный путешественник во времени.

По его словам, он родился в XXIII веке, но случайно попал в СССР. Как рассказывал сам Гайдучок, в будущем он взял покататься машину времени со своей девушкой, но попал в аварию и переместился на три века назад.

Что известно о путешественнике

О Гайдучке писали во многих СМИ. Не все ему верили, но некоторые футурологи слушали его, раскрыв рот. Он рассказал о будущем совсем немного, но этого было достаточно, чтобы заработать себе репутацию предсказателя. Сам он говорил, что не хочет навредить современному миру, поэтому не говорит все, что знает. Гайдучок верно назвал дату окончания Великой Отечественной войны, рассказал о предстоящем распаде СССР, а также писал стихи о мобильной связи и интернете.

Все свои предсказания путешественник во времени сделал до своей гибели в 1991 году. Какие-то вещи он успел застать, но большая часть из его прогнозов еще ждет нас.

Что предсказывал Гайдучок

Немало своих предсказаний он сделал и о XXI веке. Он не мог назвать точных дат, так как в 13-летнем возрасте прошел еще не всю школьную программу, но говорил о том, что он помнил.

По словам Гайдучка, Россию ждут серьезные трансформации, и то, каким будет новый мир, зависит только от людей, живущих в этой стране. Он призывал всех избавляться от лишних забот в жизни и мыслить позитивно.

Путешественник во времени говорил, что во время трансформаций людям будет очень тяжело, ведь кардинальные перемены в жизни могут быть болезненными. Однако он посоветовал относиться к ним не как к концу, а к началу новой жизни. Спустя годы трансформации люди смогут выйти на новый уровень жизни, который будет лучше предыдущего.