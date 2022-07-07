Золотой век России: почему 2022-2025 годы так важны для человечества

Наверное, многие уже обратили внимание на то, что период с 2022 по 2025 годы упоминается в предсказаниях разных авторов и разных времен.

Интересно, что и футурологи присоединяются к этим прогнозам – именно 2025 год фигурирует как некая точка отчета и начало новой эпохи.

Самое очевидное объяснение этому явлению – именно в 2025 году завершится переход в новую эру – Эру Водолея и человечество окончательно перейдет под влияние новых энергий и вибраций.

Например, Мишель Нострадамус говорит о том, что после тяжелых лет болезней и лишений, в 2025 году в России наступит Золотой Век – век рассвета. Произойдет это неслучайно, ведь Россия находится под влиянием этого знака, а, значит, ей уготована особая судьба в эту эпоху.

Ванга также выделяет этот период, она говорит о возрождении страны, ее развитии и духовном росте.

Иранский провидец Салман говорил о том, что, начиная с 2022 года, в России начнется экономический подъем и возрождение духовности.

Ученый Сидик Афган, разработавший специальную математическую формулу, позволяющую предсказывать события на несколько десятилетий вперед, считает, что в 2025 году Россия объединит вокруг себя несколько государств, в результате чего будет создан новый, сильный и крепкий союз. Ученый даже называет его новый духовный центр – город Чернигов.

Астролог Павел Глоба в 2020 году предсказал, что к 2024 году Россия станет страной «которой можно гордиться» - произойдет серьезные улучшения в социальной и экономической сферах, будут приняты и начнут исполняться новые законы, направленные на помощь и поддержку в социальной сфере, изменения коснутся и больших городов, и небольших поселений.

Футуролог Рэй Курцвейл говорит о том, что к 2025 году компьютер и человеческий мозг сравняются по своей вычислительной мощности. Кроме того, в период с 2022 по 2025 год для массового использования станут доступны гаджеты-импланты, позволяющие справиться с различными болезнями, что существенно изменит качество и, главное, продолжительность жизни людей.

Это лишь некоторые примеры из многочисленных прогнозов. Похоже, что будущее наступает с поистине космической скоростью, а человеку остается лишь наблюдать и пытаться успеть за стремительно меняющимся миром.