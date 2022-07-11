Грядет кризис: Тамара Глоба предсказала, что ждет мир в июле 2022 года

Тамара Глоба рассказала, какое будущее ждет Россию и весь мир в целом в 2022 году.

Кроме этого, астролог поведала о конкретных датах некоторых глобальных трансформациях, которые произойдут в текущем году. Что же нас ждет в июле?

В первую очередь, Тамара Глоба отметила, что 2022 год будет во многом сложным, поскольку он проходит под знаком Марса. Однако, по ее словам, летом многие невзгоды отступят, но при этом возникнут новые споры. А уже осень и начало зимы станут для всего человечества вновь самыми сложными периодами.

Если говорить о ближайшем будущем, то Тамара Глоба рассказала, что вскоре мир перейдет на совершенно новую финансовую систему. По ее словам, у каждого человека будет индивидуальный код, в котором будет зашифрована вся необходимая информация о человеке, включая его доходы, имущество, сведения о здоровье и многое другое. Эта система должна будет уберечь людей от мошенников.

Астролог, говоря о 2022 годе, отметила, что финансово-кризисные моменты, которые коснуться и мира, и России, произойдут уже в конце июля и начале августа.

Тамара Глоба также отмечает, что Россия сейчас находится на пути перестройки, которая станет более ощутимой уже в августе 2022 года.

Чтобы пережить тяжелые периоды года, эксперт рекомендует держать свое дело в руках, беречь свою семью и внутренний баланс, ведь только тогда в жизнь придут прочность, возможности и стабильность.