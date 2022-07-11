Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Грядет кризис: Тамара Глоба предсказала, что ждет мир в июле 2022 года

11 июля 2022ПредсказанияМарианна Басс

Тамара Глоба рассказала, какое будущее ждет Россию и весь мир в целом в 2022 году.

Грядет кризис: Тамара Глоба предсказала, что ждет мир в июле 2022 года
Фото: kefline.ru

Кроме этого, астролог поведала о конкретных датах некоторых глобальных трансформациях, которые произойдут в текущем году. Что же нас ждет в июле?

В первую очередь, Тамара Глоба отметила, что 2022 год будет во многом сложным, поскольку он проходит под знаком Марса. Однако, по ее словам, летом многие невзгоды отступят, но при этом возникнут новые споры. А уже осень и начало зимы станут для всего человечества вновь самыми сложными периодами.

Если говорить о ближайшем будущем, то Тамара Глоба рассказала, что вскоре мир перейдет на совершенно новую финансовую систему. По ее словам, у каждого человека будет индивидуальный код, в котором будет зашифрована вся необходимая информация о человеке, включая его доходы, имущество, сведения о здоровье и многое другое. Эта система должна будет уберечь людей от мошенников.

Астролог, говоря о 2022 годе, отметила, что финансово-кризисные моменты, которые коснуться и мира, и России, произойдут уже в конце июля и начале августа.

Тамара Глоба также отмечает, что Россия сейчас находится на пути перестройки, которая станет более ощутимой уже в августе 2022 года.

Чтобы пережить тяжелые периоды года, эксперт рекомендует держать свое дело в руках, беречь свою семью и внутренний баланс, ведь только тогда в жизнь придут прочность, возможности и стабильность.

Нравится 3
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
Золотой век России: почему 2022-2025 годы так важны для человечества
Золотой век России: почему 2022-2025 годы так важны для человечества
Предсказания
Что предрекал в XXI веке путешественник во времени Евгений Гайдучок
Нравится 2
Что предрекал в XXI веке путешественник во времени Евгений Гайдучок
[object Object][object Object]