Три пути ведут во тьму: что ожидает человечество в 21 веке

Заратустра или Заратуштра известен нам как основатель религии – зороастризма.

Он жил на территории нынешнего Ирана приблизительно в 6-7 веках до нашей эры. Заратустра в книге «Авеста», что означает «Откровения», оставляет нам пророчества о будущем, полученные в беседах с верховным божеством – Ахурой-Маздой.

«Через тысячу, тысячу лет и ещё половину на Земле станет во много раз больше людей, чем сейчас. Кто может считать, тот сочтёт, что будет их двенадцать три раза в тысяче».

Указанная дата – это как раз начало 21 века, ведь разговор с божеством случился примерно за 500 лет до н.э. 12 000 000 000 – по прогнозам ученых население земли достигнет этой цифры буквально «завтра» – к 2100 году. Пара десятилетий – небольшая погрешность в божественной арифметике.

А что будет дальше

«Много раз рождённые придут в это время, и перед ними откроются четыре пути. Три из них ведут во Тьму. И только один – это путь Справедливости, Правды и Духа».

Про путь Справедливости известно, что он будет казаться самым сложным, а также то, что у выбравших его будет проводник, посланный силами Света.

Те же, кто выберет один из тех путей Тьмы, будут уничтожены. Возможно, три пути – это метафора трех идеологий, которые были и являются господствующими последние столетия.

Три пути Тьмы

Первая идеология – это материализм, предположение о том, что материальное есть самое главное и определяющее. Не прошло и полувека, как мы могли наблюдать, как целое государство, построенное на этой идеологии, было уничтожено – речь идет об СССР.

Вторая – индивидуализм, исходящей из идеи главенства личной выгоды. Если человечество ее разделяет, конфликт интересов неизбежен, возникают противостояния, которые рано или поздно просто уничтожают обе противоборствующие стороны.

Третья – догматизм – убеждение, что существует только один верный уклад и неукоснительное следование ему. Это неизбежно приводит к застою, прекращению развития и, в последствии, к гибели цивилизации.

Возможно, выбор Света начинается от отказа от всех трех идеологий и это правда непросто сделать обычному человеку. Поэтому человечеству остается ждать проводника, который поможет достойно справиться с этими испытаниями.