«Придется платить по счетам»: что Джуна предсказала 2022 году

Российскую целительницу, экстрасенса и астролога Джуну знал весь Советский Союз.

О ее даре ходило множество слухов, но нельзя отрицать тот факт, что многие предсказания Джуны уже сбылись. Экстрасенс умерла в 2015 году, оставив несколько откровений о будущем России и мира. Какое же предсказание сделала Джуна для 2022 года?

«Многие задумаются о своей карме и будут правы, ведь 2022 год — это время, когда придется платить по счетам»,— говорила целительница.

Еще много лет назад Джуна знала, что в 2022 году людям придется пересмотреть свое отношение ко многим ценностям, сферам жизни.

В своем предсказании для 2022 года экстрасенс также рассказала, какие изменения произойдут в экономике всего мира. По ее словам, в текущем году экономический кризис начнет сходить на нет. Это астролог связала с неким переходом всего мира из одного состояния в другое. Джуна посоветовала предпринимателям научиться зарабатывать другими способами, чтобы переход оказался не таким сложным.

Целительница высказалась и по поводу взаимоотношений России и США. В своих предсказаниях Джуна не раз говорила, что рано или поздно отношения между странами потеплеют. Но, несмотря на это, напряжение между ними по-прежнему сохранится.