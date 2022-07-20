Мировое лидерство: пророчества Ванги о России

За свою жизнь болгарская прорицательница Ванга сделала множество предсказаний как о России, так и о всем мире в целом.

Окружающие раз за разом наблюдали, как все ее сказанные слова воплощались в реальность. Некоторые прогнозы Ванги также со временем обретали другую трактовку, поскольку будущее все же немного изменчиво. Вот несколько предсказаний, которые болгарская провидица делала про Россию.

Владимир

В своих предсказаниях Ванга часто говорила о том, что придет некий Владимир, при котором Россия воспрянет духом и займет лидирующие позиции на мировой арене, став сильной и могущественной.

Многие современные ясновидящие и экстрасенсы считают, что провидица говорила о президенте России Владимире Путине. Однако астролог Павел Глоба уверен, что речь шла вовсе не о нынешнем лидере, а о Великом Гончаре, который придет примерно в середине века.

Золотой век России

Не только Ванга, но и многие другие пророки предсказывали России мировое лидерство и всеобщее благоденствие, а также и то, что многие народы и страны будут ровняться на наше государство.

Экстрасенсы, которым удалось пообщаться с душой болгарской провидицы, рассказали, что Ванга делала это предсказание, когда Россия находилась в достаточно плачевном состоянии. И, если сравнивать с текущим положением дел, то можно сказать, что страна действительно очень окрепла и выросла.

Многие современные провидцы уверяют, что сейчас Россия проходит через исцеление и возрождение. А любой подобный период всегда связан с болью и определенными трудностями. Но, несмотря на все обстоятельства, разрушительные процессы рано или поздно завершатся, и для России, и для людей наступит светлое время.