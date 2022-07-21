Нострадамус из Российской империи: что сбылось из предсказаний монаха Авеля

Существование монаха Авеля до сих пор вызывает вопросы.

Эксперты и историки спорят между собой о том, кем был старец, и был ли он на самом деле. Согласно легенде, он жил 200 лет назад, а его предсказания в книгах были найдены Николаем II в Гатчине. С тех пор монаха Авеля называют «Нострадамусом из Российской империи». Сначала он работал плотником и вел мирскую жизнь, потом бросил жену и детей и ушел в монастырь. После этого он несколько лет скитался по миру, а по возвращению в монастырь написал целую книгу предсказаний. По некоторым данным, Авель умер в 1841 году в Суздале. Однако его существование до сих пор остается предметом споров.

Среди его пророчеств была Великая Октябрьская революция. В своих предсказаниях он не называл конкретной даты свержения правительства, но предсказывал последствия прихода большевиков, в частности, их влияние на церковь.

«Будут бичевать землю русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей русских»

Также монах Авель предсказал Великую Отечественную войну, сравнив Гитлера с Батыем.

«Новый Батый на Западе поднимет руку. Но восстанет сила русская, рухнет Батый, не выдержит!»

Он предсказывал правление Ленина и даже говорил о том, что после смерти его тело будет достоянием общественности. Кроме того, он даже описал его внешность:

«Лысый мужик с топором, которого положат в хрустальный гроб »

Авель говорил о том, что к власти придет некий Борис, которого он называл титаном-великаном. В его предсказаниях также можно найти слова о том, как он закончит правление. По мнению монаха, именно под его правлением Россия окажется на грани уничтожения. Историки уверены, что «русский Нострадамус» в своих книгах говорил именно о Ельцине.

«На Руси появится второй Борис, титан-великан. Россия окажется на грани распада и уничтожения, и под видом возрождения былого величия будет уничтожаться последнее. После многих лет гадости и запустения, когда бесы будут терзать Россию, великан неожиданно уйдет, оставив после себя множество загадок. Великан будет блуждать по лабиринту, а на плечах у него будет сидеть человек небольшого роста с черным лицом»