Отделившиеся республики вскоре вернутся: что говорили о будущем России Эдгар Кейси и Ванга

Предсказания о будущем России делали многие пророки прошлого.

И все они сходились в одном — страна после долгих испытаний неожиданно возродится и укажет путь для всего остального мира. Что о будущем России говорили такие провидцы, как Ванга и Эдгар Кейси?

Ванга

Болгарская провидица Ванга в своих предсказаниях не раз говорила о России. Она всегда утверждала, что страна станет духовным лидером всего мира, и никто не сможет остановить ее величия.

Также Ванга предсказывала, что когда-то отделившиеся республики вскоре вновь вернутся, но уже в новом качестве. И с каждым годом Россия будет только крепнуть и расти, ведь, по ее словам, нет такой силы, которая могла бы сломить эту страну и ее народ.

Эдгар Кейси

Американский мистик, медиум Эдгар Кейси не раз говорил в своих пророчествах, что для всего человечества однажды наступит период тяжелых испытаний, после которых Россия встанет во главе возрождающейся цивилизации. В результате этого будут созданы новые союзные государства.

Кейси также отмечал, что именно с России начнется духовное возрождение:

«Принцип уже заложен, и понадобится время, чтобы план оформился окончательно. Но из России исходит надежда для всего мира».

Кроме этого, по его словам, из России придет свобода, благодаря которой каждый человек в мире может жить в любви со своим ближним.