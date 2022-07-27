Что предсказал 2022 году индийский Нострадамус

Индийский Нострадамус – так называют Абигью Ананда, мальчика, который предсказал пандемию коронавируса.

На 2022 год пророк также сделал пару интересных предсказаний. Каких – читайте в этой статье.

Самым ярким и значимым событием 2022 года является переход Сатурна в знак Водолея. Дата события – 28 апреля, и Абигья трактует последствия перехода следующим образом. Изменится экономика и геополитика всего мира, так как прежнее мироустройство больше не будет работать. Перемены начнутся с глубокого кризиса, а весь период преобразований займет примерно два с половиной года.

Экономика в том виде, в котором она есть сегодня, перестанет существовать. На смену ей придет более жизнеутверждающая форма взаимодействия между странами (как знать, может быть, криптовалюта станет основной валютой). Международные отношения тоже потерпят крах, а затем возродятся на новой благодатной почве. В целом прогноз индийского Ностарадмуса положительный, однако перемены произойдут в результате неизбежных потерь и кризиса.

Много внимания пророк уделяет экологической обстановке во всем мире. Он говорит о наступающем экокризисе. Планета больше не сможет безропотно выносить все то, что мы с ней делаем, поэтому ожидаются различные природные катаклизмы в виде землетрясений и извержений вулканов в 2022 и далее. Вероятно, только такие драматичные события заставят человечество изменить свой подход и отношение к планете.

Самое близкое предсказание Абигьи приходится на весну 2022 года, и оно уже сбылось: пророк предвидел приход нового вируса – как мы знаем, в мир пришла оспа обезьян. Так или иначе, человечество будет вынуждено жить отныне в постоянной борьбе с новыми штаммами, к которой, впрочем, оно довольно готово. Абигья утверждает, что человеческий иммунитет справится со всеми напастями.

Итак, 2022 год, судя по предсказаниями индийского пророка, будет непростым. Но самый темный час, как мы знаем, – перед рассветом.