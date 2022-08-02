Выпадет множество испытаний: что индийский святой предсказал России
Индия уже много веков славится своими мудрыми гуру, учителями.
Однако на фоне всех остальных особое почтение имел старец по имени Вирса Сингх. Он молился не только индийским богам, но и Иисусу Христу, утверждая, что бог един. Более того, Вирса Сингх был возведен в сан святого. Однажды, по словам многочисленных очевидцев, ему удалось воскресить из мертвых человека. После этого события к индийскому святому стали приезжать люди со всего мира. В своих предсказаниях Варса Сингх также не раз говорил о будущем России. Что же ждет нашу необъятную страну и народ, по мнению индийского старца?
Варса Сингх не раз приезжал в Россию, он признавался, что всегда интересовался этой страной. Индийский святой говорил, что на долю русского народа выпало множество испытаний, однако рано или поздно все страдания закончатся и сменятся радостью и любовью.
Однажды Сингх также обозначил главную миссию России – стать духовным лидером для всего мира. Он верил, что время уже совсем близко. По его словам, важно помнить о том, что ни одна страна, ни один народ не принадлежат одному человеку, поскольку страна – это народ.
В разговоре с российской журналисткой в 2001 году старец также говорил, что в первой четверти XXI века в России произойдет ряд глобальных изменений, которые удивят весь мир. Кроме этого, он говорил о появлении некого самого великого и милосердного правителя в истории государства. А уже к середине текущего столетия, по словам Сингха, Россия станет одной из самых цветущих стран в мире.