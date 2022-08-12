Настигнет кара: что говорил о далеком будущем библейский пророк Даниил

История пророка Даниила началась в Иерусалиме, где уже в сознательном возрасте он стал пленником царя Соломона.

История пророка Даниила началась в Иерусалиме, где уже в сознательном возрасте он стал пленником царя Соломона. Его воспитывали в роскоши, но он отказывался от всех даров царя и питался только овощами и водой. За это он был награжден даром пророчества. Позднее он написал книгу с пророчествами, которая стала частью Ветхого Завета.

Большинство пророчеств имеют библейские сюжеты и связаны с советами людям о том, как важно почитать Бога и не совершать серьезные грехи. Однако в этих пророчествах можно увидеть сюжеты далекого будущего.

Одним из самых известных его предсказаний стало видение о конце света. По крайней мере, его так толкуют историки. В нем говорится, что людей ждет страшная война: одно большое государство попытается подчинить себе земли, но его победят страны с меньшими территориями. После этого мир ждет пришествие Мессии, который изменит мировой порядок и создаст новое государство.

«Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю»

Еще одно пророчества Даниила гласит, что цари, которые будут использовать священные вещи, данные Богом, как бытовую данность, потерпят немедленный крах. В этом пророчестве он призывает не забывать о том, что люди не должны выставлять напоказ свою гордость и статус. Если это делает человек – предводитель, то его в скором времени настигнет кара, а государство будет завоевано.