«Будут падать самолеты, тонуть корабли»: о чем предупреждал старец Антоний

Старей Антоний жил в 70-х годах прошлого века и не считал себя провидцем.

Он был уверен, что хорошо сопоставляет события прошлого и может предположить, что произойдет в ближайшем будущем. В связи с этим он написал книгу, в которой описал свои пророчества. По его мнению, есть те вещи, которые обязательно сбудутся, но существуют вещи, которых можно избежать.

Старец Антоний предрекал человечеству катастрофы, так как люди перестали чтить законы Бога. Он уверен, что для того, чтобы избежать гибель человечества, каждый должен стать отшельником и найти пустоту внутри себя, которая появилась из-за технологического прогресса.

Антоний предупреждал об экологических и техногенных катастрофах, а также о гибели миллионов людей из-за халатности. Старец был уверен, что в таких людей вселяются бесы, чтобы испортить жизнь другим.

«Созданная человеком система существования, по сути, сатанистская, ибо абсолютно противоречит законам Божьим, начнет ломаться. Будут падать самолеты, тонуть корабли, взрываться атомные станции, химические заводы»

Старец также говорил о том, что человечество ждут природные катаклизмы, а крупнейшие американские города он сравнил с Содомом и Гоморрой, предсказав их уничтожение.

«И все это будет на фоне страшных природных явлений, которые будут происходить по всей земле, но, особенно сильно – в Америке. Это ураганы невиданной силы, землетрясения, жесточайшие засухи. И, наоборот, потопообразные ливни»

Этого всего, по мнению старца Антония, можно избежать. Если человек вновь вернется к духовным идеалам, он сможет предотвратить многочисленные катастрофы и истребление людей.