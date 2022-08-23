США и Китай потеряют лидерство: предсказания Григория Кваши

Григорий Кваша — писатель и автор ритмологической системы «Структурный гороскоп».

Его прогнозы сбываются раз за разом, поскольку он опирается на научную теорию. Какие же прогнозы для России и всего мира сделал Кваша на ближайшее будущее?

Так, Кваша уверен, что в 2025 года завершится эпоха конфликтов, а после повсюду наступит русский мир, а именно — Россия станет лидером мира. В будущем людей ждет материальное изобилие, новые горизонты для развития человеческой цивилизации, а также курс на создание более прекрасного мира.

Кроме этого, писатель отмечает, что к 2025 году США и Китай потеряют свое лидерство, став малозначительными державами. Если говорить о США, то, по словам Кваши, у государства нет внутренней энергии для дальнейшего эволюционного развития:

«Если есть цель, значит, есть энергия. Если нет глобальной цели, соответственно и нет энергии. Это работает и в обратном порядке – если есть энергия, значит, ты находишь цель».

То же можно сказать и о Китае. На первый взгляд может показаться, что у них много энергии, однако их глобальные цели ограничены экономическим благополучием и обладанием политической властью.

Также Кваша добавил, что в 2025 году в России закончится идеологический период, и начнется так называемая постимперская эпоха, а именно время изобилия и благополучия.