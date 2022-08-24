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Предрекший пандемию мальчик сделал новый прогноз

24 августа 2022ПредсказанияМарианна Басс

Еще за год до того, как коронавирус распространился по планете, мальчик из Индии по имени Абигья Ананд предупредил об этом все человечество.

Предрекший пандемию мальчик сделал новый прогноз
Фото: welemudr.ru

И с тех самых пор к мнению юного провидца прислушиваются. Ананд сделал очередной прогноз, в котором он рассказал, чего стоит ожидать в 2022 году.

Так, провидец заверил, что 2022 год войдет в историю. Он вновь затронул тему коронавируса, заявив, что из-за постоянных мутаций в ближайшее время ни один из ныне существующих препаратов не сможет справиться с вирусом. Однако при этом Ананд добавил, что человеческая иммунная система может работать гораздо лучше, чем любое изобретение. Поэтому он рекомендовал вести здоровый образ жизни и закалять свое тело.

Кроме этого, юный провидец предупредил, что к развитию искусственного интеллекта стоит относиться со всей осторожностью. Дело в том, что, по его мнению, все технологии, которые внедряются по всему миру, могут негативно повлиять на все человечество. Ананд заявил, что процесс уже запущен, и его остановить практически никому не под силу.

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