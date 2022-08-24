Предрекший пандемию мальчик сделал новый прогноз

Еще за год до того, как коронавирус распространился по планете, мальчик из Индии по имени Абигья Ананд предупредил об этом все человечество.

И с тех самых пор к мнению юного провидца прислушиваются. Ананд сделал очередной прогноз, в котором он рассказал, чего стоит ожидать в 2022 году.

Так, провидец заверил, что 2022 год войдет в историю. Он вновь затронул тему коронавируса, заявив, что из-за постоянных мутаций в ближайшее время ни один из ныне существующих препаратов не сможет справиться с вирусом. Однако при этом Ананд добавил, что человеческая иммунная система может работать гораздо лучше, чем любое изобретение. Поэтому он рекомендовал вести здоровый образ жизни и закалять свое тело.

Кроме этого, юный провидец предупредил, что к развитию искусственного интеллекта стоит относиться со всей осторожностью. Дело в том, что, по его мнению, все технологии, которые внедряются по всему миру, могут негативно повлиять на все человечество. Ананд заявил, что процесс уже запущен, и его остановить практически никому не под силу.