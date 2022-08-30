«Великая женщина север разбудит»: что Нострадамус предсказал России

Астролог Мишель Нострадамус за свою жизнь сделал множество предсказаний о России.

Все он описал в своих катренах, расшифровкой которых до сих пор продолжают заниматься специалисты со всего мира. Ниже вы узнаете о самых значимых предсказаниях, которые были сделаны Нострадамусом о нашей стране.

«Семь жен и сын умерли или убиты жестоким монархом,

Кругом кровопролитие, великим злодеяниям нет предела.

Пятая жена будет брошена в озеро,

Но восьмая родит сына и чудом уцелеет»,

— говорилось в одном из предсказаний астролога.

По словам исследователей, речь шла об Иване Грозном, у которого было восемь жен, семь из которых умерли. Кроме этого, его подозревали в смерти собственного сына Ивана.

«Великая женщина Север разбудит

и блеск всей Европы к себе привлечет,

При ней два затмения мир не забудет,

И Польша к великому горю придет».

А вот этот катрен, вероятнее, о Екатерине II, которая пришла к власти, свергнув своего супруга, и правила Россией на протяжении долгих лет. В период ее правления границы империи были значительно расширены. Так, в ее состав вошли южная часть Украины, Крым, часть Молдавии и Польши.

Нострадамус также предсказывал вторжение в Россию Наполеона Бонапарта, его поражение, Октябрьскую революцию 1917 года. Однако пророк немного ошибся в датах того, сколько продержится советская власть. По его словам, она должна была продлиться не более 73 лет и 7 месяцев.

Несмотря на все испытания, которые когда-либо выпадали на долю России, Нострадамус всегда сулил стране наступление Золотого века. Так, по его словам, путь к возрождению должен был начаться с 2014 года. Кроме этого, Нострадамус не раз говорил, что Россия станет сверхдержавой и будет играть роль арбитра в спорах между другими крупными государствами.