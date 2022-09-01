Звездный дождь, который истребит человечество: что экстрасенсы предсказывают планете

Множество известных пророков не раз говорили о том, что наша цивилизация погибнет от «звезды, упавшей с неба» или «огненного звездного дождя».

Точная дата неизвестна, однако провидцы намекали, что катастрофа произойдет уже в XXI веке. Что об этом известно ученым и экстрасенсам?

В 2021 году весь мир облетела новость об астероиде Апофисе, единственном, которому по астрономической квалификации присвоена четвертая степень опасности для нашей планеты. Ученые провели расчеты и вычислили вероятность того, что столкновение все же случится. Так, на сегодняшний день вероятность составляет около двух процентов. Кроме этого, ученые предположили, когда это может произойти — 13 апреля 2029 года, весна 2036 года или апрель 2068 года. По их расчетам, размер астероида в поперечнике составляет около 350 метров, а вес — 70-80 млн. тонн.

По мнению экстрасенсов, столкновение произойдет в 2036 году. И перед этим событием, человечество обязательно увидит знаки, которые и будут указывать на приближение Апофиса. Однако при всем этом эзотерики убеждены, что Земля находится под Божественной защитой, и нет никакой нужды нагонять панику. По словам ясновидящих, на ближайшие 50 лет нет такой угрозы из космоса, которая могла бы стереть нашу цивилизацию. Но при этом с каждым годом все чаще будут происходить природные катаклизмы. Наибольшую угрозы представляют вулканическая деятельность и вода.