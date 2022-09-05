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«Под землей горит, горе идет»: о чем предупреждала матушка Алипия

5 сентября 2022ПредсказанияМарианна Басс

Алипия приняла монашество в Киево-Печерской лавре и служила там до конца своих лет.

«Под землей горит, горе идет»: о чем предупреждала матушка Алипия
Фото: regnum.ru

В юности она потеряла своих родителей, скиталась по монастырям, а во время войны ее отправили на работы в Германию. В монашестве она помогала людям, а многие верили, что у нее есть дар чудотворения и знахарства. Несколько раз матушка смогла уберечь людей, предсказав им беды, которых они смогли избежать. У Алипии были и более глобальные видения.

В 1986 году она сделала предсказание, и многие люди уверены, что она говорила о радиационной катастрофе, но матушка уверяла, что видела совсем другое. Она предупреждала о надвигающемся большом горе, в котором будут виноваты люди.

«Под землей горит, горе идет», – говорила она людям.

Сейчас это предсказание трактуют как экологическую катастрофу. Люди предполагают, что матушка Алипия видела на годы вперед. Она могла иметь в виду заводы и свалки, которые избавляются от мусора нелегальным способом – с помощью огня. Это может быть началом глобальной катастрофы, жертвами которой станут многие люди.

Она также предсказывала войну, которая начнется летом – в день, когда православная церковь чтит память апостолов Петра и Павла. По ее словам, столкновения будут после того, как на Красной площади уберут мавзолей.

«Война начнется на апостолов Петра и Павла. Будете лежать: там рука, там нога. Это случится, когда вынесут труп», – предупреждала матушка Алипия.
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