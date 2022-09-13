Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Ретроградный Меркурий продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

«Печать антихристова»: что Зосима предрекал русскому народу

13 сентября 2022ПредсказанияМарианна Басс

Отец Зосима служил при Донецкой епархии и сделал много предсказаний о России и ее народе.

«Печать антихристова»: что Зосима предрекал русскому народу
Фото: vnnews.ru

Одним из самых впечатляющих его пророчеств было то, что он знал точную дату и время своей смерти. Своим ученикам он назвал дату, а также сказал, что после его смерти остановятся его часы. Они замерли ровно в ту секунду, когда его не стало.

Зосима родился в тюрьме, когда его мать отбывала срок. Позднее он воссоединился с ней на свободе. Как рассказывал Зосима, его семья всегда помогала церкви и была к ней близка. Поэтому мальчик, выросший в Советском Союзе, мечтал о том, чтобы связать свою жизнь с запрещенной религией.

Перед своей смертью Зосима оставил завещание, в котором было множество пророчеств. Он оставил их своим ученикам, и пророчества действительно были опубликованы в книге о старце. В своем завещании он предрекал раскол православной церкви и просил этого избежать, так как после этого начнутся страшные события, которые грозят россиянам. Как утверждал Зосима, без веры русский народ выжить не сможет.

«И чувствовать духовным оком нужно: Конец действительно приближается Конец. Времена антихристовы уже вот-вот, приближаются. Печать антихристова уже скоро, будут бедствия тяжкие, будут скоро уже»

Как говорил Зосима, русский народ ожидают тяжелые времена, в том числе глобальные бедствия и катаклизмы. Однако он был уверен, что спастись можно с помощью веры. Спасение, по словам Зосимы, надо искать в молитве и в доброте к ближнему.

Рамблер: последние новости«Печать антихристова»: что Зосима предрекал русскому народуРитуал на банковскую карту для приманивания денегГороскоп на 14 сентября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
«Под землей горит, горе идет»: о чем предупреждала матушка Алипия
Нравится 1
«Под землей горит, горе идет»: о чем предупреждала матушка Алипия
Предсказания
Звездный дождь, который истребит человечество: что экстрасенсы предсказывают планете
Нравится 1
Звездный дождь, который истребит человечество: что экстрасенсы предсказывают планете
[object Object][object Object]