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Что говорил Мессинг о мировом кризисе

16 сентября 2022ПредсказанияМарианна Басс

Вольф Мессинг был не просто менталистом, который мог читать мысли, он предсказал множество исторических событий.

Что говорил Мессинг о мировом кризисе
Фото: mobillegends.net

Так, он предугадал смерть Сталина и называл точную дату окончания Второй мировой войны. Одним из самых шокирующих предсказаний Мессинга стали слова о его смерти. Он уезжал из дома в больницу на несложную операцию и сказал сам себе: «Ты больше никогда сюда не вернешься». Операция прошла успешно, но восстановиться он так и не смогу.

Немало предсказаний он сделал и о далеком прошлом, которое наступит после его смерти. Так, он предсказывал серьезный экономический кризис, который, как говорил пророк, затронет все страны мира без исключения.

Мессинг был уверен, что в XXI веке человечество ждет масштабный экономический кризис, точную дату которого он не называл. Он также отметил, что его причиной станут разногласия между некоторыми странами, влияющими на экономику всего мира. Более конкретно о причинах кризиса он не говорил.

Однако он утверждал, что последствия всего этого будут страшными. Многие люди погибнут от голода и холода, большая часть населения мира останется без работы. Люди будут вынуждены вспоминать старые профессии, которые со временем оказались не нужны.

Пророк утверждал, что кризис продлится не более пяти лет и закончится, когда власти стран начнут помогать нуждающимся людям, а потом придут к взаимному соглашению. Спустя еще несколько лет экономика восстановится, и люди вновь заживут привычной жизнью.

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