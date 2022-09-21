“Не своей рукой, а своей душой она спасет мир": что Парацельс предсказал России

Парацельс был ученым, целителем, философом, провидцем, предшественником фармакологии и просто чрезвычайно любознательным исследователем.

Он помогал больным и немощным, искал причины болезней и лекарства от них, спасал от чумы и, кончено же, предсказывал будущее. Так, в своей книге “Оракул” 1522 года Парацельс писал, что на большом континенте появится новое огромное государство, которое займет почти половину суши. Он говорил, что это произойдет через 400 лет, так это и случилось. В 1922 году был основан СССР.

Ученый не раз делал пророчества о России. Он предсказывал, что “Московия возвысится над всеми государствами”:

“Не своей рукой, а своей душой она спасет мир”.

Парацельс делал и достаточно ужасные предсказания о нашей стране. Он говорил, что однажды “Восток восстанет против Запада, и сотни огненных стрел будут выпущены на Востоке”:

“Они упадут, и поднимется столп огненный. Он сожжет все на своем пути. Люди будут покрыты глубокими язвами и струпьями. Их души восстанут. Третья часть умрет”.

Кроме этого, провидец предсказывал массовое отравление водой и пищей:

“Однако некоторые люди смогут избежать этого. И древние люди, живущие в Московии, помогут им в этом. Он покорит Солнце”.

Есть еще одно предсказание Парацельса, которому еще предстоит сбыться, а именно в 2041 году. Он говорил, что через пять столетий после его смерти “божественный свет воссияет с горы Гиперборейской страны (Московии), и все жители Земли увидят его”. В этот период стоит ожидать приход Золотого века.