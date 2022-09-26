Докажут существование Бога: прогноз Анатолия Вассермана

Известный публицист и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман убежден, что возвращение к социализму неизбежно.

К такому выводу эксперт пришел в ходе исследований, которые он проводил неоднократно. Какое же будущее ждет Россию по мнению Вассермана?

По словам публициста, в капиталическом подходе к экономике есть существенные недостатки. В нем есть множество неизбежных кризисов. Кроме этого, в последнее время часто нарушаются базовые основы капитализма. А вот в социалистическом подходе, по мнению Вассермана, есть всего один серьезный недостаток — трудность в планировании. Однако при правильном руководстве, плановая экономика способна на чудо по сравнению с капиталистическим свободным рынком.

Стоит отметить, что Вассерман также увлекался программированием, и он сделал подсчеты того, какие компьютерные мощности могут потребоваться, чтобы моделировать подобные глобальные процессы. И, ему удалось выяснить, что к подобным мощностями человечество приблизится уже примерно через пару лет.

Публицист также уверен, что социализм в традиционном понимании не вернется, однако будет создана конвергентная система, в которой будет учтен весь предыдущий опыт развития человеческой цивилизации. По его мнению, банковской системы, основанной на ссудном проценте, больше не будет, ростовщичество будет считаться тяжким преступлением, природные ресурсы станут общенародными, тяжелая промышленность также не будет государственной.

Произойдет еще много всего, но самое главное — у всего мироустройства будет прочный идеологический фундамент в виде безусловного доказательства существования Бога, как вселенской управляющей и контролирующей силы.