Сильный рубль и сплочённость народа: какое будущее ждет Россию

Самая горячая тема сейчас, пожалуй, касается будущего России и мирового порядка, места нашей страны в этом порядке.

Астрологический расклад дает большие надежды на экономический и геополитический рост России – в этой статье мы подробно описали суть позитивных изменений в будущем.

Сила народа

Один из самых серьезных астрологических показателей – Луна – в карте будущего России говорит нам о том, что именно народ станет основной движущей силой великих изменений. Обычно мягкая и неслышная Луна значительно крепнет, становится уверенной в своих желаниях и своей силе. Основным мотивом Луны (то есть народа России) станет возвращение к родным истокам, готовность бороться за свои корни, свою землю, свое будущее. От того, насколько люди пойдут за своим внутренним стремлением отстоять себя, объединившись в нечто сильное, зависит будущее России.

Рубль всему голова

Экономическое развитие и подъем России также прописан в карте: активные и сильные Юпитер, Меркурий и Марс будут утверждать свой авторитет на мировой арене, выдвигая национальную валюту в качестве общепризнанной. Умелое использование ресурсов России и грамотный экспорт сделают свое дело: экономика России будет крепнуть, сильным станет и рубль. А от того, насколько население страны будет поддерживать национального производителя, также зависит многое. В итоге и экономика будет держаться на воссоединении народа, на стремлении людей идти за одной целью – укреплением экономики своей страны и ростом ее авторитета на международной арене.

Маяк мировой надежды

Нептун, планета высших духовных смыслов и религии, указывает нам на то, что России суждено стать неким маяком надежды для всех «заблудших овец», еще чуть-чуть и наша страна засияет мощным светом, который невозможно будет игнорировать. Другие страны, потерявшие свои духовные ориентиры, смогут идти на свет России, с ее богатейшей древней историей и мощной религиозной опорой. Таким образом, в духовном смысле Россия точно станет самым крупным источником силы и влияния уже очень скоро.

Россия – защитница

В результате сильнейших изменений в мировой экономике и геополитике многие страны, такие как Африка, например, останутся без поддержки. Однако именно Россия протянет им руку помощи – благородный Юпитер и сострадательный Нептун не позволит спокойно смотреть на страдания более слабого товарища. В итоге, оказав помощь, сама Россия станет еще более сильной и плодородной, так как сила добродетели вернется нашей стране в многократном размере. Будучи мировым лидером, защитником, духовным ставленником, Россия вскоре расправит крылья и мы все ощутим мощь нашей огромной и любимой страны, а вместе с тем – и свою собственную мощь тоже.