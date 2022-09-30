К власти придет Антихрист: пророчество на 2023 год
2023 год привнесет в мир гораздо больше изменений, чем текущий, считают астрологи.
И, к сожалению, ближайшее будущее человечества не такое счастливое, как всем бы хотелось. Что же ждет нас в 2023 году, если верить пророчеству?
Так, в грядущем году во всем мире финансовое процветание обретут только те люди, которые находятся у власти. А новый мировой порядок приведет к погибели многих государств.
Эксперты не раз говорили, что в скором времени начнется правление Антихриста, которое продлится 42 месяца. И в первую очередь власть Антихриста примут страны Запада. Он будет пытаться всеми силами подчинить себе весь мир, но далеко не все страны пойдут у него на поводу.
Многие убеждены, что подготовка к единому мировому правительству уже началась. Когда придет Антихрист, он остановит все войны, разделения территорий, обольстит народ своим ложным человеколюбием, а через некоторое время объявит себя Богом.
Новому порядку поклонится третья часть Земли, примут начертание, а затем погибнут вместе с Антихристом. Останутся лишь те люди, которые обращаются к Господу.