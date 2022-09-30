Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьСолнечный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

К власти придет Антихрист: пророчество на 2023 год

30 сентября 2022ПредсказанияМарианна Басс

2023 год привнесет в мир гораздо больше изменений, чем текущий, считают астрологи.

К власти придет Антихрист: пророчество на 2023 год
Фото: magia.fandom.com

И, к сожалению, ближайшее будущее человечества не такое счастливое, как всем бы хотелось. Что же ждет нас в 2023 году, если верить пророчеству?

Так, в грядущем году во всем мире финансовое процветание обретут только те люди, которые находятся у власти. А новый мировой порядок приведет к погибели многих государств.

Эксперты не раз говорили, что в скором времени начнется правление Антихриста, которое продлится 42 месяца. И в первую очередь власть Антихриста примут страны Запада. Он будет пытаться всеми силами подчинить себе весь мир, но далеко не все страны пойдут у него на поводу.

Тот, кто встанет на сторону Антихриста, должен будет принять начертание его на чело или правую руку. И, кто будет противиться, тот будет гоним. Так сказано в Священном Писании. Также там говорится о пришествии зверя с семью головами и десятью рогами. Это правительство Антихриста – десять государств и семь правителей. Те же, кто не примет начертания, будут лишены всех благ цивилизации, а именно у них отнимут некоторое имущество и все средства для существования.

Многие убеждены, что подготовка к единому мировому правительству уже началась. Когда придет Антихрист, он остановит все войны, разделения территорий, обольстит народ своим ложным человеколюбием, а через некоторое время объявит себя Богом.

Новому порядку поклонится третья часть Земли, примут начертание, а затем погибнут вместе с Антихристом. Останутся лишь те люди, которые обращаются к Господу.

Рамблер: последние новостиКакие сюрпризы в любви в октябре ждут Раков, Львов и ДевКакие сюрпризы в любви в октябре ждут Овнов, Тельцов и БлизнецовК власти придет Антихрист: пророчество на 2023 год
Нравится 5
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
Сильный рубль и сплочённость народа: какое будущее ждет Россию
Нравится 3
Сильный рубль и сплочённость народа: какое будущее ждет Россию
Предсказания
Докажут существование Бога: прогноз Анатолия Вассермана
Нравится 2
Докажут существование Бога: прогноз Анатолия Вассермана
[object Object][object Object]