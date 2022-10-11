«Стандарт нового порядка»: что России предсказал американский пророк

«Спящий пророк» — так называли медиума из США Эдгара Кейси.

Он сделал множество предсказаний при жизни, а также опубликовал сборник мемуаров, в которых собрал свои пророчества на далекое будущее. Несмотря на то, что Кейси жил с 1877 по 1945 годы, многие его сторонники уверены, что его предсказания актуальны до сих пор.

Еще при жизни Кейси предсказал распад Советского Союза, поэтому во времена существования этого государства он был запрещен. Тем не менее, он сделал предсказания и о существовании России — страны-преемницы Советского Союза. Кейси верил, что страна будет диктовать свои правила после того, как коммунистический строй сойдет на «нет».

Пророк был уверен, что Россия будет диктовать новые стандарты, на которые будут опираться другие страны. Также он был уверен, что в этой стране появится новая религия, которая получит свое распространение во всем мире. Кейси говорил, что Россия — страна «с высокой духовностью», поэтому ей уготована ключевая роль в построении будущего мира.

«Преемница СССР займет высокое место и будет диктовать стандарты нового порядка», — писал в своих мемуарах пророк.

Однако сроки того, когда произойдет эта трансформация, пророк не называл.