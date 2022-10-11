Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьСолнечный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

«Стандарт нового порядка»: что России предсказал американский пророк

11 октября 2022ПредсказанияМарианна Басс

«Спящий пророк» — так называли медиума из США Эдгара Кейси.

«Стандарт нового порядка»: что России предсказал американский пророк
Фото: news.myseldon.com

Он сделал множество предсказаний при жизни, а также опубликовал сборник мемуаров, в которых собрал свои пророчества на далекое будущее. Несмотря на то, что Кейси жил с 1877 по 1945 годы, многие его сторонники уверены, что его предсказания актуальны до сих пор.

Еще при жизни Кейси предсказал распад Советского Союза, поэтому во времена существования этого государства он был запрещен. Тем не менее, он сделал предсказания и о существовании России — страны-преемницы Советского Союза. Кейси верил, что страна будет диктовать свои правила после того, как коммунистический строй сойдет на «нет».

Пророк был уверен, что Россия будет диктовать новые стандарты, на которые будут опираться другие страны. Также он был уверен, что в этой стране появится новая религия, которая получит свое распространение во всем мире. Кейси говорил, что Россия — страна «с высокой духовностью», поэтому ей уготована ключевая роль в построении будущего мира.

«Преемница СССР займет высокое место и будет диктовать стандарты нового порядка», — писал в своих мемуарах пророк.

Однако сроки того, когда произойдет эта трансформация, пророк не называл.

Рамблер: последние новостиКак заговорить ключ, чтобы добиться повышения«Стандарт нового порядка»: что России предсказал американский пророкЛюбовный гороскоп на 12 октября 2022 года для каждого знака
Нравится 1
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
Матрона Московская оставила предсказание на 2022 год: «Страшным будет конец»
Нравится 10
Матрона Московская оставила предсказание на 2022 год: «Страшным будет конец»
Предсказания
Вода по цене нефти и страшный вирус: медиум сделал предсказание на ближайшие 10 лет
Вода по цене нефти и страшный вирус: медиум сделал предсказание на ближайшие 10 лет
[object Object][object Object]