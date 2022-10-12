Что ждет США и Россию в ближайшем будущем

Многие эксперты уже давно говорят о том, что мир входит в самый жесточайший экономический кризис всех времен.

Многие эксперты уже давно говорят о том, что мир входит в самый жесточайший экономический кризис всех времен. Астролог Наталья Семергей, чьи геополитические прогнозы всегда невероятно точны, рассказала, что в ближайшем будущем ждет Россию и США.

США

По словам Семергей, страна получает огромные доходы от продажи оружия, производство которого только растет. Именно поэтому США себя ощущает более чем хорошо. И ровно до тех пор, пока доллар будет главной мировой валютой, ситуация не изменится.

Однако в ближайшее время весь мир почувствует снижение зависимости от доллара, поскольку недавно Россия отказалась от этой валюты и ввела оплату только в рублях. На фоне этого в США будет наблюдаться падение доходов и проблемы на рынке недвижимости. Кроме этого, страна потеряет несколько надежных партнеров.

На данный момент власти США пытаются сохранять иллюзию того, что они до сих пор остаются сильными и влиятельными, и их экономике ничего не грозит. Но время все расставит по своим местам.

Россия

Экономический кризис затронет и Россию. Сейчас наша страна находится в поисках новых рынков сбыта, заключает контракты с новыми партнерами. Но во многом мешают введенные санкции, поэтому власти будут пытаться избавиться от этих ограничений.

Как отмечает астролог, внешним врагам не удастся уничтожить экономику России, хотя попыток будет множество. В конечном счете, стране удастся образовать новые экономические союзы и содружества или же будут задействованы уже имеющиеся для того, чтобы стабилизировать российскую экономику.