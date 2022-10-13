Человечество начало пробуждаться: предсказание индийской ясновидящей

Ясновидящая из Индии по имени Арчена заявила, что в глобальном масштабе энергия сейчас проходит через некий портал, который несет за собой хаос.

И, чтобы людям пережить его, необходимо научиться обращаться к своему сердцу и слушать его.

По словам провидицы, нельзя позволять негативным эмоциям взять над собой власть. Ведь подобные проявления способны запрограммировать нашу жизнь. Необходимо абстрагироваться от негатива, которого с каждым днем становится все больше. Арчена уверена, что мы не можем изменить ситуацию ни своими мыслями, ни чувствами, однако мы не зря пришли в мир именно в это время.

Цель каждого человека на этом пути – следовать своему личному предназначению, реализовать лучшую версию себя. А погружая себя в негативные эмоции, вы становитесь отличной подпиткой для темных сил.

«Человек не сможет сделать мир лучше, если пребывает в депрессии и страдает. Нужно понять, что когда вы поднимете свои вибрации, то воздействуете своими эмоциями на окружающих людей».

По словам Арчены, конфликт, который сейчас происходит, – это переход в новое состояние на Земле. И все, что остается – принять ситуацию и довериться пространству. И вскоре все происходящее спровоцирует глобальное пробуждение всего человечества.

Стоит отметить, что пробуждение произойдет не с каждым. Оно не коснется тех, у кого отсутствует понимание глубины, процессов, знаний. Арчена уверена, что до тех пор, пока человек не поймет свои внутренние процессы, он не поймет и внешние. Духовный мир, который живет внутри нас, необходимо слышать, понимать и любить.

«Все, что должно произойти – произойдет. Все решается по Божьему плану. И его никто не сможет изменить».