«Время перемен»: что сказала Виктория Райдос про окончание 2022 года

Победительница 16-й «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос в своем прогнозе на 2022 год отметила, что россиян ждут перемены.

Она уточнила, что именно в этом году нужно решаться на все новое и не бояться действовать.

Райдос уверяет, если вы долго не могли решиться на смену работы или разрыв отношений, то сейчас — самое время двигаться вперед ко всему новому.

“Не ждите, когда вам позвонят или сделают шаг навстречу — звоните и шагайте первыми”

Ясновидящая отметила, что перемены будут не только в жизни каждого человека, но и во всем мире. Сейчас все проходит через глобальные трансформации, поэтому не стоит ждать, что все будет так, как раньше. Она призвала людей адаптироваться к изменениям и ни в коем случае не стоять на месте. Те, кто будут топтаться, будут очень тяжело воспринимать изменившийся мир, и не смогут в нем существовать.

В 2022 году она посоветовала заняться своими финансами. Если у вас есть какие-то накопления, то нужно привести их в движение, чтобы они работали на вас. Инвестируйте деньги и не давайте им лежать без движения.

Также Райдос добавила, что жизнь наладится полностью в 2025 году. Однако до этого времени не нужно впадать в спячку, так как оставшиеся года будут точкой роста для многих людей.

“Важно не фиксироваться на том, что нужно что-то терпеть”