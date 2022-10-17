Крах неизбежен: что ждет страны Европы в ближайшем будущем

Эксперты со всего мира говорят о приближении жесточайшего экономического кризиса всех времен.

Астролог Наталья Семергей, чьи геополитические прогнозы всегда невероятно точны, придерживается такого же мнения. Она рассказала, что в ближайшем будущем ждет страны Европы.

Германия

Германию затронет сильнейший экономический кризис одну из первых, утверждает астролог. Власти будут принимать все возможные меры помощи для населения, однако многие их попытки так и не увенчаются успехом. Сгладить социальное напряжение будет сложно.

Правительству не удастся справиться с кризисом, поскольку все стабилизирующие меры не будут введены вовремя. Когда же власти спохватятся и примутся спасать экономику, будет уже поздно. Семергей уверена, что крах неизбежен.

Франция

С каждым днем население Франции все больше нищает. И несмотря на то, что правительство выделает большие суммы на поддержку населения, это не помогает. По мнению астролога, социальные бунты в стране не за горами. Для того, чтобы Франции спасти экономику, придется прибегнуть к жесткой экономии.

Украина

Запад все так же будет помогать Украине удержаться на плаву, однако западные партнеры не учли тот факт, что Киев не умеет обращаться с деньгами. Придет время и Запад сделает серьезный аудит финансовой помощи, сильно сократив денежные вливания в государство.

Венгрия

Благодаря тому, что в свое время Венгрия выразила несогласие и не поддержала общую европейскую линию, стране удастся сохранить экономическую стабильность. Государство практически не пострадает от надвигающегося кризиса.

Молдавия

Экономический кризис, который затронет и Молдавию, приведет к оттоку населения из страны. Также ожидаются социальные недовольства и бунты. Правительство страны сейчас заняло выжидательную позицию.