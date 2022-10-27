Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Чего боялась Ванга, делая предсказания на 2022 год

27 октября 2022ПредсказанияМарианна Басс

Болгарская провидица Ванга видела 2022 год как один из самых страшных для всего человечества.

Чего боялась Ванга, делая предсказания на 2022 год
Фото: kartinkin.net

«Год пяти двоек» уже близится к концу, однако на людей все еще могут обрушиться очередные испытания.

По словам предсказательницы, в 2022 году миру придется пройти испытание страшной хворью, которая долгие годы спала во льдах Сибири. Именно глобальное потепление высвободит эту болезнь, и она будет косить всех без разбора, как молодых, так и стариков.

Также болгарская провидица предупреждала, что на Землю обрушится большое количество природных катастроф, среди которых наводнения, цунами, землетрясения и не только.

«День станет чернее ночи», — говорила во время одного из своих видений Ванга.

Провидица рассказывала, что наступит день, когда Солнце погаснет и весь мир погрузится во тьму.

Несмотря на страшные предсказания болгарской провидицы, Ванга говорила, что все эти испытания даны человечеству для того, чтобы наконец зажить счастливо, стать более открытыми к миру и честными к себе и окружающим

Рамблер: последние новостиЧего боялась Ванга, делая предсказания на 2022 годКак подобрать оберег по дате рожденияГороскоп на 28 октября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
«Будет вражда, которая протянется 20 лет»: какое будущее напророчила Ванга
Нравится 1
«Будет вражда, которая протянется 20 лет»: какое будущее напророчила Ванга
Предсказания
Что россиянам предсказали победители «Битвы экстрасенсов»
Нравится 1
Что россиянам предсказали победители «Битвы экстрасенсов»
[object Object][object Object]