Чего боялась Ванга, делая предсказания на 2022 год

Болгарская провидица Ванга видела 2022 год как один из самых страшных для всего человечества.

«Год пяти двоек» уже близится к концу, однако на людей все еще могут обрушиться очередные испытания.

По словам предсказательницы, в 2022 году миру придется пройти испытание страшной хворью, которая долгие годы спала во льдах Сибири. Именно глобальное потепление высвободит эту болезнь, и она будет косить всех без разбора, как молодых, так и стариков.

Также болгарская провидица предупреждала, что на Землю обрушится большое количество природных катастроф, среди которых наводнения, цунами, землетрясения и не только.

«День станет чернее ночи», — говорила во время одного из своих видений Ванга.

Провидица рассказывала, что наступит день, когда Солнце погаснет и весь мир погрузится во тьму.

Несмотря на страшные предсказания болгарской провидицы, Ванга говорила, что все эти испытания даны человечеству для того, чтобы наконец зажить счастливо, стать более открытыми к миру и честными к себе и окружающим