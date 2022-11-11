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Земля будет трястись: страшные предсказания якутского шамана

11 ноября 2022ПредсказанияДиана Сабитова

Шаман Савей родился в Амурской Области, в поселке Усть-Урким в семье потомственных шаманов-эвенков.

Земля будет трястись: страшные предсказания якутского шамана
Фото: sib100.ru

Свои способности и умение ими управлять он получил от деда. Интересно, что дар его полностью раскрылся уже в зрелом возрасте – после 40 лет и серьезного обучения. Земной мир он покинул почти 10 лет назад, в 2013 году, оставив после себя несколько важных пророчеств.

Но, прежде чем обратиться к тому, что будет, имеет смысл вспомнить то, что уже сбылось. Известны следующие исполненные предсказания шамана.

  • Олимпиада в Сочи. Ходит легенда, что в 2007 году, когда решалась судьба Олимпиады, представители оргкомитета обратились за помощью к дедушке Савею (так называют шамана). Нужен был ответ на вопрос – выиграет ли Россия заявку на место проведения? Считается, что шаман оказал помощь, после камлания он сообщил визитерам, что победа будет за Россией, и так и вышло – Россия получила право на проведение Олимпийских Игр в 2014 году.
  • Миграционный кризис. Незадолго до своей смерти дедушка Савей сказал так: «Через два года после моей смерти Европа содрогнется от нашествия беженцев» – к сожалению, эти пророчества тоже сбылись. Осенью 2015 года Европа столкнулась с так называемым «европейским миграционным кризисом», когда была вынуждена принять порядка 1-1,8 беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего востока.

Относительно будущего мира шаман Савей оставил следующее предсказание: «Через 40 лет сотрясёт Европу, земля трястись будет. Много жертв. А Америку водой накроет к 2050 году» – так говорил шаман в конце нулевых. Учитывая предыдущий опыт, есть все основания полагать, что это страшное предсказание исполнится. А вот таяния ледников, которого так опасаются ученые, не случится: «Лёд будет покрывать Гренландию ещё 500 лет» – сказали дедушке Савею духи предков.

Кроме того, по мнению дедушки Савея мы далеко не одни в этой вселенной и за нами следят более высокие расы. Они давно изучают жизнь на земле, но России не стоит их опасаться, они и не собираются причинять ей вреда.

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