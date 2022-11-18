Новые предсказания индийского мальчика, который предрек коронавирус

Благодаря своим точным предсказаниям юный астролог из Индии Абигья Ананд уже давно обрел популярность за пределами своей страны.

И вот мальчик сделал очередной новый прогноз. По его словам, в мире грядет время по-настоящему великих перемен.

Ананд уверен, что уже сегодня начался переход в совершенно новую эпоху. По его словам, кардинально изменится общество, поменяется мировоззрение людей, а на смену старой идеологии придет новая. Он также отметил, что те, кто управляют миром сейчас, в скором времени потеряют свою власть.

При этом юный индийский астролог говорит, что всем людям придется пройти через довольно болезненные процессы, как и перед любой другой глобальной трансформацией. Старый мир будет разрушен и придется строить новый.

По словам Ананда, начало нового мирового порядка можно будет увидеть уже через пару лет. Многие богатые страны заметно обеднеют, а некоторые и вовсе исчезнут с лица Земли из-за грядущих катаклизмов. Также в мире науки произойдут невероятные открытия. Людям будут дарованы новый духовные и культурные знания.

Все это ждет нас в ближайшие 10 лет, как заявляет юный прорицатель. Однако он также отмечает, что перед этим людям придется пройти через ряд испытаний на прочность. Перемены в мировом порядке уже происходят и только в наших силах построить процветающий и гармоничный мир.