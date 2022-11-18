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Новые предсказания индийского мальчика, который предрек коронавирус

18 ноября 2022ПредсказанияМарианна Басс

Благодаря своим точным предсказаниям юный астролог из Индии Абигья Ананд уже давно обрел популярность за пределами своей страны.

Новые предсказания индийского мальчика, который предрек коронавирус
Фото: YouTube/НОВОСТИ 1

И вот мальчик сделал очередной новый прогноз. По его словам, в мире грядет время по-настоящему великих перемен.

Ананд уверен, что уже сегодня начался переход в совершенно новую эпоху. По его словам, кардинально изменится общество, поменяется мировоззрение людей, а на смену старой идеологии придет новая. Он также отметил, что те, кто управляют миром сейчас, в скором времени потеряют свою власть.

При этом юный индийский астролог говорит, что всем людям придется пройти через довольно болезненные процессы, как и перед любой другой глобальной трансформацией. Старый мир будет разрушен и придется строить новый.

По словам Ананда, начало нового мирового порядка можно будет увидеть уже через пару лет. Многие богатые страны заметно обеднеют, а некоторые и вовсе исчезнут с лица Земли из-за грядущих катаклизмов. Также в мире науки произойдут невероятные открытия. Людям будут дарованы новый духовные и культурные знания.

Все это ждет нас в ближайшие 10 лет, как заявляет юный прорицатель. Однако он также отмечает, что перед этим людям придется пройти через ряд испытаний на прочность. Перемены в мировом порядке уже происходят и только в наших силах построить процветающий и гармоничный мир.

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