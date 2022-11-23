Места силы и новый порядок: что ждет Москву по мнению экстрасенсов

Многие экстрасенсы считают Москву городом с уникальной энергией, и с этим сложно поспорить.

Еще сотни миллионов лет назад в это место упал метеорит. Вместе с собой он принес невероятную энергию Вселенной, и со временем стал питать город. Экстрасенсы и ясновидящие выяснили, какую роль играет столица России в мировых процессах и каково ее будущее.

Эксперты в области астрологии уверены, что на данный момент Москва находится в стадии расширения своего влияния в энергетическом плане. Оно включает в себя в том числе и политическое, и экономическое расширение. Со временем Москва приведет многие страны к новому мировому порядку.

Однако, стоит отметить, что это вовсе не значит, что с городом будут происходить исключительно хорошие события. Дело в том, что когда что-то очень быстро растет, всегда обнаруживаются слабые места, которые запускают разрушительные процессы. При этом астрологи заверяют, что в ближайшие 20-30 лет со столицей России все будет хорошо.

Кроме этого, Москва является духовным центром. В городе находится большое множество мест силы. И даже в тех местах, где сейчас находятся банки или офисные здания, сохранилась вся та энергия, которая когда-то там образовалась. Однако многие люди не могут ее почувствовать, поскольку, как правило, они настроены на материальную волну. Но совсем скоро люди все же проникнутся этой энергией и приложат руку к созданию нового мира.