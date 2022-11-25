Что предсказывали якутские шаманы на 2022 год

Якутские шаманы пользуются серьезным авторитетом как предсказатели благодаря своей связи с природой.

Они утверждают, что будущее им открывают духи их предков, которые общаются с потусторонними силами. В начале 2022 года якутские шаманы сделали ряд предсказаний, и часть из которых сбылись.

Так, ясновидящая Мари Сырдык Күүс предсказала, что людей ожидает ряд природных катаклизмов, но все их внимание будет сосредоточено на экономике. Она заявила, что в 2022 году с полок исчезнет ряд товаров, а другие будут в дефиците. Тем не менее мировую Экономику спасет новая валюта, купюры которой будут красного или розового цвета.

Также она заявила, что скоро на некоторых участках Земли будет невозможно жить.

«Под землей образуются дыры, поэтому с севера нужно переезжать на юг или восток»

Шаман Анатолий Никифоров заявлял, что летом россиян ждет сильнейшая жара и засуха. При этом, зима будет теплой, а снега выпадет мало. Также он предсказал короткую зиму. По его словам, она начнется раньше календарной и будет длиться всего два месяца.

Ясновидящий и шаман Сырдык на 2022 год попросил людей бережнее относиться к природе, иначе, по его словам, она будет мстить человечеству. Он также предупредил о технических сбоях и посоветовал людям запасаться продуктами и наличными купюрами. Со своим коллегой Анатолием он не согласился и пообещал россиянам холодную зиму.

«Зима будет холодной. В декабре и январе будут 50-градусные морозы. Снега будет мало. Выпадет ближе к весне»