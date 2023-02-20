Индийская Ванга рассказала, что случится с миром в 2023 году
Ясновидящая Арчена, которую также называют индийской Вангой, в ходе медитаций получила уникальную информацию о том, что ждет все человечество в 2023 году.
По словам провидицы, в текущем году ожидается достаточно много событий по всему миру. Так, будут происходить гражданские беспорядки на фоне глобального экономического кризиса. Больше всего в это будут вовлечены такие страны, как Германия, Италия, США и Франция.
Арчена отметила, что в 2023 году мы будем наблюдать сильное падение активов и банкротство на американском финансовом рынке. Глобальный кризис также очень сильно ударит по европейской валюте.
2023 год станет для Европы годом хаоса, предсказала ясновидящая. Произойдет ряд событий, который в конечном итоге приведет к серьезным переменам в судьбе Европейского союза.
Также год будет богат на природные бедствия. Ожидается множество наводнений по всей планете:
«Я вижу, что один из городов США очень сильно пострадает от воды. США – это та страна, которая больше всех ощутит на себе всю мощь природных катаклизмов. Я вижу, что будет множество различных катастроф по всему миру, в том числе очень значительная катастрофа в Австралии. Некий сильнейший вихрь обрушится и на Ближний Восток. В Японии произойдут какие-то события, по энергии сопоставимые с силой торнадо».
Это все объясняется тем, что старая планетарная карма будет очищаться и этот процесс только набирает обороты.
Несмотря на неутешительный прогноз, Арчена советует полагаться на свою внутреннюю силу, заботиться о себе и своих близких.
Читайте также: