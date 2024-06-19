Какие ужасные события предсказала «сербская Ванга»

Какие же ужасающие события предвидела печально известная «сербская Ванга» Верица Обренович?

Её пророчества, наполненные мраком и тревожными предчувствиями, захватывали и пугали умы тысяч людей.

Верица, известная своей мистической сопричастностью к потустороннему, предсказала события, которые могут потрясти основы нашего мира. Кое-что из её видений касалось политических катаклизмов. Представьте себе: новые перевороты, где-то трагические, где-то влекущие за собой непоправимые последствия. Но это только часть айсберга.

Она также предрекла экономические кризисы, настолько разрушительные, что они наводят на мысль о крахе целых государств. Взрывы на биржах, крах банков, панику среди людей и нескончаемый рост беспокойства.

Однако её предсказания не были исключительно о глобальных катастрофах. Верица пророчила и персональные трагедии. Страшные болезни, неожиданные потери, разводы и разрывы, в которых отражается общий хаос.

"Будут пожары в Калифорнии Это на одном берегу Америки.

На другом — наводнения, волны, ветер разной силы, до урагана.

Вижу большие волны, качаются пальмы, разрушаются дома.

Будут невиданные ранее наводнения и землетрясения. Они будут по целой Америке. В каждом отдельном штате будет такое."— говорит Верица Обренович

Но что же делать нам, простым смертным? Верица советовала готовиться и быть начеку. Она не всё время предсказывала только беды. Некоторые её слова проникнуты надеждой, однако её предсказания о таких событиях были менее конкретными.

Тем не менее, её фигура остается загадочной и противоречивой. Верить или не верить в её пророчества — дело каждого. Время покажет, сбудутся ли её мрачные предсказания или же они останутся источником страхов и слухов.

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