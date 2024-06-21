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Лето страданий: что предсказал индийский мальчик, предрекший коронавирус

21 июня 2024ПредсказанияМарианна Басс

Абигья Ананд, молодой индийский астролог, известный своими точными предсказаниями, снова потрясает мир своим жутким пророчеством на лето 2024 года.

Лето страданий: что предсказал индийский мальчик, предрекший коронавирус
Фото: bloknot.ru

Ананд, который приобрел известность благодаря своим странным точным предсказаниям пандемии COVID-19, теперь предупреждает о лете страданий, которое нас ожидает.

Прогноз Ананда, наполненный как непредсказуемостью, так и разнообразием, рисует мрачную картину мира через три года. Он предвидит время невиданных испытаний, отмеченное природными катастрофами, экономическим кризисом и социальными волнениями.

Ананд предсказывает всплеск катастрофических природных событий летом 2024 года. Наводнения, землетрясения и лесные пожары опустошат мир, вызывая широкомасштабные разрушения и унося жизни многих.

Мировая экономика также не избежит страданий, по словам Ананда. Он предвидит глобальный финансовый кризис, который перевернет Великую депрессию.

Ананд также предсказывает широкое общественное недовольство, подпитываемое экономическим кризисом и разрушениями, вызванными природными катастрофами. Протесты, беспорядки и общественные волнения взорвутся в городах по всему миру, что приведет к разрушению закона и порядка.

По мере приближения лета 2024 года пророчество Абигья Ананда о сезоне страданий становится все более реальным. Его предсказания, характеризующиеся как непредсказуемостью, так и разнообразием, служат напоминанием о потенциальных трудностях, которые нас ожидают. Хотя остается неясно, сбудется ли это пророчество, слова Ананда служат предостережением, заставляющим нас готовиться к худшему и надеяться на лучшее.

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