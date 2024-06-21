Абигья Ананд, молодой индийский астролог, известный своими точными предсказаниями, снова потрясает мир своим жутким пророчеством на лето 2024 года.

Ананд, который приобрел известность благодаря своим странным точным предсказаниям пандемии COVID-19, теперь предупреждает о лете страданий, которое нас ожидает.

Прогноз Ананда, наполненный как непредсказуемостью, так и разнообразием, рисует мрачную картину мира через три года. Он предвидит время невиданных испытаний, отмеченное природными катастрофами, экономическим кризисом и социальными волнениями.

Ананд предсказывает всплеск катастрофических природных событий летом 2024 года. Наводнения, землетрясения и лесные пожары опустошат мир, вызывая широкомасштабные разрушения и унося жизни многих.

Мировая экономика также не избежит страданий, по словам Ананда. Он предвидит глобальный финансовый кризис, который перевернет Великую депрессию.

Ананд также предсказывает широкое общественное недовольство, подпитываемое экономическим кризисом и разрушениями, вызванными природными катастрофами. Протесты, беспорядки и общественные волнения взорвутся в городах по всему миру, что приведет к разрушению закона и порядка.

По мере приближения лета 2024 года пророчество Абигья Ананда о сезоне страданий становится все более реальным. Его предсказания, характеризующиеся как непредсказуемостью, так и разнообразием, служат напоминанием о потенциальных трудностях, которые нас ожидают. Хотя остается неясно, сбудется ли это пророчество, слова Ананда служат предостережением, заставляющим нас готовиться к худшему и надеяться на лучшее.