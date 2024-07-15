«Конец всех времен»: что предсказала немецкая монахиня Хильдегарда Бингенская

Монахиня Хильдегарда Бингенская жила в германии в XI веке.

Она руководила монашеским орденом, одним монастырем и занималась написанием книг и изучением различных наук, в том числе и точных. Ее называли гением того времени – она была близка к описанию закона гравитации, формы Земли и даже говорила о существовании магнитных полей.

Помимо точных наук, Хильдегарда увлекалась и гуманитарными знаниями. Она изучала историю, свободные искусства, языки разных народов и делала предсказания о том, что случится в будущем. Пророчества также были связаны с тем, что женщина прочитала в Библии, но утверждалось, что она сама могла предсказывать то, что случится совсем скоро.

Свои видения монахиня начала видеть в еще совсем юном возрасте, но никому о них не говорила. С ранних лет она была послушницей монастыря – о даре предсказания знала только наставнице девочки. Свою тайну она хранила до 42 лет, а после записала 26 своих предсказаний. Одно из них было, как она сама писала, о «конце всех времен».

По словам Хильдегарды, она увидела происходящее во сне. Причиной конца света должно стать неизвестное небесное тело – другая планета, с которой столкнется Земля. Однако до рокового дня многие люди погибнут от бедности и голода. Хильдегарда называла людей неправедными – именно их первыми ждет гибель.

«Все прибрежные города будут затоплены, и многие их них будут разрушены приливными волнами. Большинство живых существ погибнет, и даже те, кто сможет убежать, умрут от ужасных болезней. И не останется ни в одном из городов живого человека по Божьему велению», – писала монахиня.