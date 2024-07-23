Что рассказал канадец, который увидел будущее мира на корабле пришельцев

В 2020 году Канаду облетела история мужчины по имени Оуэн Росс. Он работал детским врачом, о котором никто не знал.

Людей поразила история Росса о том, как он попал на корабль пришельцев. Там он увидел будущее и вернулся, чтобы предупредить жителей Земли о грядущих катаклизмах.

В июле 2020 года Росс пропал. Он зашел в свой кабинет и больше его никто не видел три дня. Родственники, друзья и коллеги искали его, но, согласно записям с камер видеонаблюдения, он зашел в кабинет и больше из него не вышел. Спустя три дня мужчина неожиданно объявился. Он пришел к себе домой, выглядел встревоженным и потерянным. Когда Росс пришел в себя, он рассказал семье о случившемся.

По словам Росса, он побывал, на инопланетном корабле. Мужчина помнил только свой кабинет, а потом очнулся в неизвестном месте. Сам он описывает его как черное круглое помещение, вокруг него стояли люди в костюмах, похожих на скафандры, но их лиц он не увидел. Он пытался поговорить с ними, но не вышло.

Тогда на полу перед ним начал светить проектор, где появилась карта Земли, затем она начала меняться. Антарктида, Африка, Австралия, часть Азии и вся Северная Америка ушли под воду – в углу была цифра 2046. По словам Росса, именно тогда он понял, что ему показывают карту нашей планеты и ее будущее. Он понял, что Землю ждут ужасные катаклизмы, в результате которых часть суши уйдет под воду.

Потом картинка начала меняться дальше, чисел мужчина на увидел, но продолжал наблюдать изображение планеты. Вместо кусочков земли на карте оставались только вышки, похожие на строительные леса – он предположил, что это небольшие города над водой, где будут жить люди из-за климатических изменений.

После того как проектор погас, один из незнакомцев сказал что-то непонятное в небольшую рацию и его слова перевели на английский язык. Существа предложили Россу покинуть Землю вместе с семьей, так как планету в ближайшее время ждут катастрофы, из-за которых погибнет много людей. Мужчина отказался и, по его словам, заявил, что вернется домой, чтобы рассказать людям о надвигающихся бедствиях.

Потом Росс помнит, как очнулся у себя в кабинете, как будто и не было нескольких дней пропажи. У него сильно болела голова, он был слаб и хотел есть, но в первую очередь пошел к семье. Несколько раз он появлялся на подкастах и телешоу, но история не продвинулась дальше его родного города – Торонто.