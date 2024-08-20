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Время отдавать долги. Что будет во второй половине «кармического» года

20 августа 2024ПредсказанияМарианна Басс

2024 год астрологи называют кармическим, так как настал период возвращения кармического долга.

Время отдавать долги. Что будет во второй половине «кармического» года
Фото: Image by freepik

Все, что люди делали в предыдущие годы, возвращается в двойном размере. Поэтому если вы были великодушны, то в 2024 году вам повезет. Тем, кто часто врал и обманывал, придется несладко.

Вторая половина 2024 года должна стать отражением того, что происходило в первой половине. Так, лучше всего придется людям, которые смогли вынести урок, вернув кармический долг.

Что будет происходить во второй половине 2024 года

Отработка кармических долгов продолжится, но не для всех. В первой половине 2024 года людям дали шанс на исправление и показали, какой может быть жизнь, если проводить ее нечестно и не помогать другим.

У того, кто усвоил урок, вторая половина 2024 года будет спокойной и счастливой. Однако если вынести ничего нового не удалось, стоит приготовиться к турбулентности во всех делах и ожидать новых испытаний от судьбы.

Что делать, если наступила черная полоса

Если вы чувствуете, что вселенная подает вам неприятные знаки, то держите в голове один факт. Любая неприятная ситуация – важный урок для вас, который должен навести на раздумья и переосмысление некоторых ситуаций. Постарайтесь понять, что до вас хотела донести вселенная, и используйте эти знания для последующего разрешения проблем.

Встретьтесь со старыми знакомыми, послушайте мнение родных, но и не прекращайте заниматься самоанализом. Изучение новых практик и ритуалов не только расширит кругозор, но и поможет обрести твердую почву под ногами.

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