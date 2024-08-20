Время отдавать долги. Что будет во второй половине «кармического» года

2024 год астрологи называют кармическим, так как настал период возвращения кармического долга.

Все, что люди делали в предыдущие годы, возвращается в двойном размере. Поэтому если вы были великодушны, то в 2024 году вам повезет. Тем, кто часто врал и обманывал, придется несладко.

Вторая половина 2024 года должна стать отражением того, что происходило в первой половине. Так, лучше всего придется людям, которые смогли вынести урок, вернув кармический долг.

Что будет происходить во второй половине 2024 года

Отработка кармических долгов продолжится, но не для всех. В первой половине 2024 года людям дали шанс на исправление и показали, какой может быть жизнь, если проводить ее нечестно и не помогать другим.

У того, кто усвоил урок, вторая половина 2024 года будет спокойной и счастливой. Однако если вынести ничего нового не удалось, стоит приготовиться к турбулентности во всех делах и ожидать новых испытаний от судьбы.

Что делать, если наступила черная полоса

Если вы чувствуете, что вселенная подает вам неприятные знаки, то держите в голове один факт. Любая неприятная ситуация – важный урок для вас, который должен навести на раздумья и переосмысление некоторых ситуаций. Постарайтесь понять, что до вас хотела донести вселенная, и используйте эти знания для последующего разрешения проблем.

Встретьтесь со старыми знакомыми, послушайте мнение родных, но и не прекращайте заниматься самоанализом. Изучение новых практик и ритуалов не только расширит кругозор, но и поможет обрести твердую почву под ногами.

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