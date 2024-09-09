Знаменитые предсказания Нострадамуса, которые еще не сбылись

Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, написал ежегодные альманахи.

Каждый из альманахов содержал четверостишье на год, а также на каждый из 12 месяцев. Именно он предсказал мировые катастрофы, войны, развалы империй и другие события, важные для всего мира.

Большинство катренов Нострадамуса уже определены – они подходят под уже состоявшиеся события. Однако остались и другие, которые содержат информацию о важных событиях. Так как четверостишья очень абстрактные, люди продолжают гадать, о чем человечество предупреждал великий пророк.

Климатические катастрофы и эпидемии

Мир все больше скатывается к экологической катастрофе – об этом предупреждал и Нострадамус. Первопричиной катастроф станут лесные пожары, но потом все это перерастет в рекордные наводнения. Предположительно, в своем катрене он имел в виду рекордно жаркое лето и снежную зиму.

«Сухая земля станет еще более сухой. Когда люди это увидят, произойдут наводнения»

Также Нострадамус уверен, что человечество ждет страшная эпидемия, похожая на чуму. После болезни на людей обрушится другая проблема – голод.

Молодой папа

Астролог уверен, что влияние церкви сильно уменьшится после прихода молодого папы Римского. Действующему найдут замену, и преемник буквально захватит власть силой. Однако повлечь за собой людей у него не выйдет – он сделает для церкви только хуже. Из-за него все больше людей будут отрекаться от христианства в пользу атеизма и других религий.

«Через смерть очень старого Понтифика будет избран римлянин хорошего возраста, о нем будет сказано, что он ослабляет свое влияние, но долго он будет у власти»

Огненный шар с неба

В одном из четверостиший Нострадамус говорит о серьезной угрозе для человечества – загадочном огненном шаре, который упадет с неба. Именно он станет началом Апокалипсиса и принесет смуту. Одни люди предполагают, что красный шар связан с астероидом или другим небесным телом, другие уверены, что пророк хотел предупредить об инопланетном вторжении.

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