Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Серафим Саровский и его видения о будущем

4 сентября 2025ПредсказанияМарианна Басс

Серафим Саровский, родившийся как Прохор Мошнин, — один из величайших православных подвижников и прозорливцев.

Серафим Саровский и его видения о будущем
Фото: adi19.ru

Он жил в уединении, в строгом монашестве, долгое время молился на камне, постился и развивал дар духовного взора. Его учения и беседы, записанные Николаем Мотовиловым, позже стали источником множества пророчеств о судьбе России и мира в целом.

Крушение монархии и гонения на веру

Преподобный предвидел революционные потрясения в России, обрушившиеся в XX веке. Он говорил, что «храмы будут стоять пустые, а вера сохранится лишь в сердцах немногих». Эти слова нашли трагическое подтверждение: разрушение церквей, репрессии и духовный кризис охватили страну.

Духовное возрождение России и ее миссия

Саровский говорил: «Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей». Он видел Россию как духовный центр мира, способный быть примером стойкости и веры.

Очистка через страдания и духовное укрепление

Старец сравнивал будущие испытания России с очисткой золота в огне: «Как золото очищается, так вера народа станет крепче после скорбей».

Роль молодежи в духовном пробуждении

Саровский отмечал важность молодого поколения в будущем возрождении духовной жизни: «Роль молодежи будет очень велика сначала они найдут путь к духовности».

Предсказание о судьбе царя и монархии

Серафим предвидел гибель императора Николая II и конец династии Романовых: «после него не будет более царей в России». История подтвердила его слова трагически точно.

