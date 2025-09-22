ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Великие предсказатели о карме: что ждет человечество за ошибки прошлого

22 сентября 2025ПредсказанияМарианна Басс

Карма — это не наказание, а закон причин и следствий, который отражает наши поступки в судьбе.

Великие предсказатели о карме: что ждет человечество за ошибки прошлого
Фото: freepik

То, что делают отдельные люди, целые народы и цивилизации, оставляет след в общем поле человечества. Великие пророки и ясновидцы прошлого неоднократно говорили: человечество живет в долгу перед самой Землей и Вселенной. И пока этот долг не будет осознан и отработан, кармические уроки будут повторяться.

Карма в пророчествах Нострадамуса

Французский астролог XVI века Мишель Нострадамус оставил сотни катренов, где он предупреждал о «великом очищении». Его тексты туманны, но сквозь них проходит мысль: человечеству придется расплачиваться за гордыню и злоупотребления. Он писал, что «вода и огонь возьмут свое», намекая на природные катастрофы, которые становятся откликом на человеческое вмешательство в природу. С точки зрения кармы, Нострадамус указывал: нельзя разрушать гармонию, иначе сама стихия начинает восстанавливать баланс.

Ванга о долге человечества

Болгарская провидица Ванга часто говорила, что люди забыли благодарить Землю и ценить дарованную им жизнь. Ее пророчества касались не только глобальных событий, но и духовной миссии человечества. Она считала, что «человеку предстоит пройти путь очищения души», и что многие беды — результат накопленной коллективной кармы. Ванга предсказывала усиление роли духовных знаний и приход нового поколения, которое будет искать правду и отказываться от эгоизма. Для нее кармический урок человечества заключался в осознании ценности единства и отказе от жадности.

Монах Авель и его откровения

Русский провидец XVIII–XIX веков монах Авель оставил множество пророчеств, среди которых звучит тема кармического воздаяния. Он предупреждал, что каждый правитель и народ несет ответственность за свои дела, и что страдания приходят тогда, когда забывается вера и духовные законы. Его слова о том, что «суд свыше строг, но справедлив» отражают главный кармический принцип: наказания не случайны, они лишь отражают то, что посеял человек или человечество.

Эдгар Кейси: карма и перерождения

Американский мистик XX века Эдгар Кейси говорил о карме через призму реинкарнации. Он утверждал, что многие современные болезни и конфликты — это следствие ошибок прошлых жизней, а целые нации проходят свои уроки, чтобы исправить ошибки прошлого. По его словам, именно через испытания люди получают возможность измениться. Он видел будущее человечества как череду кризисов, ведущих к духовному пробуждению и поиску гармонии с природой.

