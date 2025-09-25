ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Пророчества о богатстве и бедности: что говорили ясновидящие о деньгах

25 сентября 2025ПредсказанияМарианна Басс

Деньги во все времена оставались символом власти, безопасности и изобилия.

Пророчества о богатстве и бедности: что говорили ясновидящие о деньгах
Фото: Image by freepik

Но великие ясновидящие и пророки предупреждали: богатство — это не всегда дар, а часто испытание, а бедность — не только наказание, но и урок. Сквозь века звучит мысль: материальное благополучие напрямую связано с духовным развитием человечества.

Нострадамус называл богатство ловушкой

Французский пророк XVI века Мишель Нострадамус писал о временах, когда жажда наживы приведет к падению государств. В его катренах можно найти предупреждения, что накопление ради накопления — это «корни великого зла». Для него богатство было испытанием: люди, которые забывают о духовной миссии и стремятся лишь к материальному, теряют истинный смысл жизни. Но Нострадамус указывал и на обратное: богатство, используемое во благо, помогает человечеству развиваться.

Ванга считала, что богатство без духовности — пустота

Болгарская провидица Ванга часто говорила, что «деньги сами по себе не дают счастья». Она предсказывала, что в будущем произойдет переоценка ценностей: многие богатые потеряют все, если их жизнь построена на эгоизме. В то же время те, кто сумеет делиться, помогать другим и «жить по совести», даже в скромности будут ощущать полноту жизни. Для Ванги бедность — это не всегда недостаток, а иногда возможность освободиться от зависимости и найти настоящую силу внутри себя.

Монах Авель делал предостережения о неправедном богатстве

Русский провидец XVIII–XIX веков монах Авель писал, что неправедное богатство никогда не приносит счастья. Он предупреждал, что богатые люди, забывшие о милосердии, будут испытывать муки совести или лишатся своего состояния. Его слова звучат как напоминание: истинное богатство — это не золото, а чистая душа и праведные дела.

Эдгар Кейси уверял, что деньги можно использовать как энергию

Американский мистик Эдгар Кейси рассматривал деньги не как материю, а как поток энергии. Он говорил, что если человек использует средства лишь для себя, этот поток перекрывается, и начинаются болезни или несчастья. А те, кто вкладывают в развитие, обучение, помощь другим, наоборот, открывают себе новые источники изобилия. Кейси предсказывал, что человечество постепенно придет к осознанию: богатство должно работать на общее благо.

