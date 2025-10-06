ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Мадам Ленорман: что говорила гадалка Наполеона о будущем

6 октября 2025ПредсказанияМарианна Басс

Мария-Анна Аделаида Ленорман — известная французская прорицательница, гадалка, пользующаяся популярностью в Париже в эпоху Наполеона и после.

Фото: doctorsergeev.ru
Фото: doctorsergeev.ru

К ее клиентам приписывают Жозефину Бонапарт, Александра I, а также политиков и деятелей революционного времени.

Эпоха знаний и духовных практик

Ленорман якобы говорила, что человечество пройдет через время, когда «тайное станет явным», и многие будут обращаться к мистике, эзотерике и внутренним практикам. В XXI веке мы видим интерес к йоге, астрологии, Таро и осознанности.

Расцвет женской энергии

Ей приписывают мысль о том, что будущее принадлежит женщинам, которые обретут силу не только в семье, но и в духовной сфере. Ленорман предсказывала: «Женщина будет сидеть на троне знаний и поведет за собой народы».

Рост знаний

Ленорман утверждала: «На землю снизойдут книги, которые будут открываться в воздухе, и знания станут доступны каждому». Современные исследователи связывают эту фразу с появлением интернета и электронных устройств для чтения.

Изменение природы

Среди ее видений встречается упоминание: «Вода уйдет туда, где ее никогда не было, и человек научится управлять стихиями». Эти слова относят к экологическим изменениям, глобальному потеплению и современным технологиям, связанным с климатом и природой

Карты будущего

Отдельно стоит упомянуть знаменитые «карты Ленорман», созданные по ее системе гадания. Считается, что сама мадам говорила: «Через мои карты люди будут смотреть в будущее, когда меня не станет». Сегодня ее колоды остаются одними из самых популярных инструментов гадания в мире.

Влияние «стеклянных зеркал»

Ленорман говорила о том, что «люди будут видеть друг друга в стеклянных окнах и разговаривать на расстоянии». Эти слова часто связывают с современными технологиями: телефонами, компьютерами, видеосвязью.

