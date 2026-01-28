ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Иоанн Кронштадтский о будущем мира: почему его пророчества вспоминают перед 2026 годом

28 января 2026ПредсказанияМарианна Басс

Иоанн Кронштадтский (1829–1908) — православный священник, проповедник и духовник, при жизни почитавшийся как старец и чудотворец.

Иоанн Кронштадтский о будущем мира: почему его пророчества вспоминают перед 2026 годом
Фото: 24smi

Он был известен своей глубокой прозорливостью, способностью видеть духовные причины происходящего и говорить о будущем не в форме предсказаний, а в форме нравственных предупреждений.

Он не оставил пророческой книги или календаря будущих событий.

Его «пророчества» — это фрагменты дневников, проповедей и писем, в которых он размышлял о том, к чему приведет человечество утрата веры, смирения и ответственности. Именно поэтому сегодня, перед 2026 годом, его слова воспринимаются как указание на судьбоносный этап духовного выбора.

Утрата веры как главный переломный момент

Одно из самых известных и часто цитируемых высказываний Иоанна Кронштадтского звучит так:

«Когда в сердцах людей угаснет вера, тогда все поколеблется»

Эти слова многие духовные исследователи относят к нашему времени. 2026 год в эзотерических и нумерологических трактовках рассматривается как период, когда последствия внутреннего опустошения станут особенно заметны. Речь идет не о формальном отказе от религии, а о потере живой связи с нравственными ориентирами. Иоанн предупреждал, что именно это состояние станет источником смуты, тревоги и ощущения нестабильности мира.

Внешний прогресс и внутренняя пустота

Иоанн Кронштадтский неоднократно говорил о том, что технический и интеллектуальный рост без духовного основания приведет человека к кризису. Ему приписывают слова:

«Ум возвысится, а сердце обнищает».

Эти слова звучат как пророчество о времени, когда человечество достигнет пика рациональности, но столкнется с утратой смысла. Святой указывал, что именно в такие периоды люди начинают чувствовать беспричинную тревогу, одиночество и усталость, не понимая их истинного источника.

Разобщенность людей и отсутствие сострадания

Особое место в наследии Иоанна Кронштадтского занимает тема утраты живых человеческих связей. Он писал:

«Охладеет любовь, и каждый станет искать своего».

Святой считал, что духовные испытания начинаются именно тогда, когда человек перестанет чувствовать ответственность не только за себя, но и за ближнего. Это не катастрофа внешнего мира, а тихий кризис отношений, семей и доверия.

Испытание изобилием и свободой

В отличие от многих апокалиптических интерпретаций, Иоанн Кронштадтский предупреждал не о лишениях, а об опасности изобилия. Он говорил:

«Не бедность погубит людей, а сытость без благодарности».

Святой подчеркивал, что человеку труднее сохранить душу не в условиях нужды, а тогда, когда все доступно и ничто не требует усилий. Именно в такие периоды происходит утрата благодарности, меры и внутренней дисциплины.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиИоанн Кронштадтский о будущем мира: почему его пророчества вспоминают перед 2026 годомЧто нельзя делать, чтобы не прожить год в долгахЛюбовный гороскоп на 28 января 2026 года для каждого знака
Предсказания
Предсказавший ковид мальчик-провидец из Индии дал пугающий прогноз на текущий год
Предсказавший ковид мальчик-провидец из Индии дал пугающий прогноз на текущий год
Предсказания
Пророчества Матроны о смутных временах и духовных испытаниях 2026 года
Пророчества Матроны о смутных временах и духовных испытаниях 2026 года
Политика конфиденциальностиУсловия использования