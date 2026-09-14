ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Какие пророчества Серафима Саровского связывают с будущими временами

14 сентября 2026ПредсказанияМарианна Басс

Серафим Саровский один из самых почитаемых русских святых, живший на рубеже XVIII–XIX веков.

Какие пророчества Серафима Саровского связывают с будущими временами
Фото: pinterest

Помимо наставлений о вере, молитве и духовной жизни, сохранились рассказы о его предсказаниях, часть которых касается далекого будущего. Особое место среди них занимают слова о тяжелых испытаниях, судьбе Дивеева и событиях последних времен.

Хотели бы узнать крошечные секреты будущего? Подготовиться к сюрпризам судьбы? Тогда загляните в наш новый раздел «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Некоторые пророчества звучат настолько необычно, что напоминают картины из древних апокалиптических текстов. Серафим говорил о времени огромных потрясений, появлении Антихриста и особой роли Дивеевской обители. Но завершение старого мира в этих рассказах одновременно становится временем духовного пробуждения.

Наступит время великой скорби

Одним из главных мотивов пророчеств Серафима Саровского становятся испытания, через которые предстоит пройти людям. В воспоминаниях о старце сохранились слова:

«Будет такая скорбь, чего от начала мира не было!»

Причем речь идет не об одном бедствии. Картина будущего складывается из духовного упадка, гибели людей и разрушения привычного порядка. В рассказах сестер Дивеевской обители Серафим говорил о времени, когда смертей станет настолько много, что «Ангелы не будут поспевать принимать души». Но одновременно старец говорил о защите для тех, кто сохранит веру. Поэтому испытания в его пророчествах, это не просто череда катастроф, а своеобразная граница, отделяющая одну эпоху от другой.

Дивеево станет местом спасения

Особое место в предсказаниях занимает Дивеево. Серафим Саровский был тесно связан с женской общиной, которая впоследствии превратилась в знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. С будущим этой обители связано одно из самых известных пророчеств:

«Тогда Дивеево будет диво всемирное».

Старец говорил, что небольшой населенный пункт однажды изменится до неузнаваемости:

«И будет тут не село, а город».

Дивеево должно приобрести особое значение именно во времена последних испытаний. В пророческих текстах его называют местом, откуда должен выйти «Свет Спасения не только для России, но и для всего мира во времена антихриста». С этим связано и знаменитое предание о Святой Канавке. Серафим говорил сестрам, что наступит время, когда она станет непреодолимой преградой для зла.

Антихрист не сможет войти в обитель

Одно из самых мистических пророчеств Серафима Саровского касается появления Антихриста. Старец говорил:

«Как Антихрист придет, везде пройдет, и канавки этой не перескочит!»

В другом рассказе картина становится еще более фантастической. Перед наступающим злом Канавка и собор должны чудесным образом превратиться в защиту для находящихся внутри людей:

«Канавка поднимется тоже до неба и защитит вас».

По словам Серафима, перед этим Антихрист начнет снимать кресты с храмов и разорять монастыри. Однако Дивеевская обитель должна устоять.

В результате маленькое Дивеево превращается в пророческом образе старца в одно из последних убежищ старого мира, место, которое зло не сможет переступить.

Перед концом произойдет удивительное событие

Самое загадочное предсказание связано с самим Серафимом Саровским.

В записях Николая Мотовилова приводятся слова старца о том, что перед последними событиями он должен вновь явиться людям. Серафим говорил:

«Воскресение мое будет, аки воскресение седми отроков».

Далее Мотовилов описывает еще более необычное пророчество. После своего возвращения Серафим должен отправиться из Сарова в Дивеево и начать там «проповедь всемирного покаяния». На это событие, согласно предсказанию, соберется огромное количество людей:

«Соберется народу великое множество со всех концов земли».

И именно после этого должен приблизиться последний перелом. Заканчивается пророчество короткой и пугающей фразой:

«И тогда вскоре настанет и конец всему».

При этом речь снова идет не просто об уничтожении. Центральным событием становится всемирное покаяние, человечеству словно дается последняя возможность измениться перед окончанием прежней эпохи.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиТест: Твоя кармическая задача в этом воплощении (по тому, как ты ищешь носки)Какие пророчества Серафима Саровского связывают с будущими временамиГороскоп на 15 сентября 2026 года
Предсказания
Комета, теневое правительство и три державы: что предсказал Мессинг на 2026 и 2027 годы
Комета, теневое правительство и три державы: что предсказал Мессинг на 2026 и 2027 годы
Предсказания
«Китайский Нострадамус» сделал мрачное предсказание для человечества
«Китайский Нострадамус» сделал мрачное предсказание для человечества
Политика конфиденциальностиУсловия использования