Что Мессинг говорил о последних десятилетиях старого мира

Его имя связывают с предупреждениями о войнах, судьбах государств и событиях, которые должны изменить привычное устройство мира. Особое место занимают рассказы о далеком будущем: времени, когда человечество подойдет к границе между старой эпохой и совершенно новым порядком.

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В этих прогнозах конец «старого мира» не обязательно означает буквальную гибель планеты. Скорее речь идет о десятилетиях больших потрясений, после которых прежние правила перестанут работать. Мессинг говорил о человеческой жадности, опасности войн и одновременно о возможности духовного и научного скачка.

Человечество должно пройти через большие испытания

Мессинг неоднократно говорил о способности человека заранее почувствовать приближение событий. Сам он объяснял свои необычные способности не мистикой, а существованием пока не изученных возможностей человеческого сознания.

Одна из его известных мыслей звучит так:

«Нет ничего сверхъестественного. Есть лишь то, чего мы пока не знаем».

Эта идея важна и для понимания его образа будущего. Человек, по Мессингу, еще не знает собственных возможностей и законов окружающего мира. Поэтому смена эпох должна быть связана не только с внешними потрясениями, но и с изменением самого представления о границах возможного.

При этом путь к новому времени выглядит непростым. В рассказах о предсказателе постоянно возникает один мотив: человечеству придется выбирать между дальнейшим развитием и саморазрушением.

Главной угрозой станет сам человек

Будущие катастрофы в пророчествах Мессинга связаны не только с природой. Гораздо опаснее оказываются решения самих людей.

Ему принадлежат слова:

«Я не верю в судьбу, предопределенную раз и навсегда».

В этой короткой фразе заключена важная особенность его представления о будущем. События не образуют единственную неизменную линию. Человек способен изменить направление собственной жизни, а человечество – направление истории.

Поэтому последние десятилетия старого мира можно воспринимать как период выбора.

Научные открытия дают людям огромные возможности, но одновременно увеличивают цену ошибки. Чем могущественнее становится цивилизация, тем опаснее оказываются конфликты, жажда власти и неспособность договориться.

Наступит время, когда привычные представления изменятся

Мессинг проявлял большой интерес к возможностям человеческого мозга. То, что современники называли чудом или телепатией, он предпочитал объяснять еще не исследованными законами.

В автобиографическом тексте «О самом себе» приводится характерная мысль:

«Телепатия — это не чудо, а естественная способность человека».

Отсюда возникает одна из наиболее необычных идей, связанных с будущим: новая эпоха может отличаться от старой не только технологиями.

То, что прежде воспринималось как невозможное, может получить объяснение. Граница между интуицией и знанием станет тоньше, а способности сознания, которые раньше проявлялись лишь у единиц, могут оказаться предметом серьезного изучения.

Именно поэтому конец привычного мира одновременно оказывается началом мира, устроенного по другим принципам.

Старый порядок не исчезнет за один день

Образ конца эпохи часто представляют как единственную глобальную катастрофу. Однако в прогнозах, связанных с Мессингом, гораздо интереснее другой сценарий: постепенное накопление перемен.

Сначала появляются кризисы и конфликты. Затем происходят научные и технологические прорывы. Меняются отношения между государствами и людьми. Наконец наступает момент, когда вернуться к прежнему устройству жизни уже невозможно.

Мессинг говорил:

«Будущее существует, но оно имеет много вариантов».

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