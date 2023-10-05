Приметы на новый 2024 год – Рамблер/Гороскопы

Новогодние приметы делают праздник ярче и интереснее, помогают привлечь удачу, любовь, финансовое благополучие.

Приметы на Новый Год

Новогодние приметы делают праздник ярче и интереснее, помогают привлечь удачу, любовь, финансовое благополучие. Всем знакома фраза: «Как встретишь Новый Год, так его и проведешь». Приметы рассказывают, как правильно встретить наступающий год, чтобы он был удачным, счастливым и принес процветание. Каждый сам решает, верить в них или же игнорировать.

Как проститься со старым годом?

Прежде чем праздновать наступление Нового Года, нужно правильно попрощаться со старым, чтобы не брать в новую жизнь старые обиды и проблемы. На Руси гуляния традиционно начинались 29 декабря. Люди верили, что нужно сытно и весело проводить год, тогда и следующий пройдет в сытости и достатке.

Есть несколько примет, которые помогают сделать Новый Год счастливее:

До его наступления нужно расстаться со всеми обидами (те, что нанесли вы и что нанесли вам). Люди просят друг у друга прощения, чтобы не нести на себе этот груз в Новый Год. Все денежные долги нужно отдать до 31 декабря, иначе в Новом Году снова придется расплачиваться. Нужно убрать все старое из дома, тщательно перебрать шкафы, углы, антресоли. Если видите вещь, которой давно не пользовались, которая не нужна, но ее жалко выбросить, значит пришло время от нее избавиться. В Новый Год не берут с собой старый хлам. Необязательно выбрасывать вещи в мусор, если они кажутся хорошими, но бесполезными. Можно отнести их нуждающимся, отдать тому, кому они пригодятся. А вот треснувшие зеркала и посуду желательно выбросить совсем. Любители азартных игр должны воздерживаться от них в канун Нового Года. Не стоит искушать Фортуну. Перед празднованием нужно принять душ или ванну, хорошо помыться. Это позволит смыть с себя все неприятности, которые были в прошлом году.

Также существует примета о том, что в ночь с 30 на 31 декабря может присниться вещий сон. Стоит запомнить или его записать. Ощущения, которые вы испытывали во сне, могут подсказать вам, чего ждать в Новом Году.

Что делать в новогоднюю ночь?

Приметы о новогодней ночи известны многим. Например, люди традиционно стараются надеть все лучшее, нарядиться, приобрести обновку к Новому Году. Согласно приметам это поможет и в следующем году жить в достатке.

Чтобы Новый Год был счастливым и успешным, не забудьте делать следующее:

Обязательно празднуйте, а не ложитесь спать до 12 ночи. Иначе вы «проспите» в следующем году всё то хорошее, что приготовила вам судьба.

Старайтесь аккуратно обращаться с любой посудой (тарелками, бокалами, фужерами). Если вне праздника разбитая посуда всегда к счастью, но в новогоднюю ночь все наоборот.

В холодильнике, на столе и в бокалах не должно быть пусто к бою курантов. Эту примету выполнить несложно. Когда люди готовятся к празднику, они наполняют холодильник, накрывают стол и наливают шампанское. Согласно примете в следующем году ваша жизнь будет «полная чаша».

Во время боя курантов нужно взять апельсин или мандарин, быстро его очистить и положить под елку. Это принесет удачу в новом году.

Многие помнят, что в новогоднюю ночь нужно загадать самое заветное желание, написать его на бумажке, сжечь. Пепел размешать в бокале и выпить. Самое сложное – успеть всё это сделать до того, как куранты перестанут бить. Но те, кто успели, могут рассчитывать на осуществление мечты.

Это не единственный способ приблизить желаемое. Можно купить красивый шар, который больше всего понравится, и загадать желание, когда вы будете вешать его на елку. Кто-то предпочитает писать желание на бумаге и прятать ее в вещах до следующего года. Какой бы способ вы ни выбрали, важно верить в осуществление мечты и стремиться к ней.

Как привлечь деньги?

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Одна примета известна практически всем. Во время празднования Нового Года нужно положить в карман крупную купюру. Это поможет весь следующий год иметь полный карман денег.

Есть несколько интересных примет на Новый год на деньги:

Чтобы весь год водились деньги, бросьте монетку в бокал с шампанским, подумайте о своем достатке, а затем выпейте алкоголь. Но не проглотите монетку. Ее можно оставить как талисман. Проделайте в ней отверстие и повесьте на брелок. Выберите купюру и в Новый Год спрячьте ее в доме. В этот момент нужно думать о богатстве. Не доставайте купюру весь год. Она будет притягивать к себе деньги. После того как куранты пробьют, возьмите кошелек с деньгами и потрясите им, чтобы в Новом году жить богато. Стол в праздник должен быть разнообразный, но не стоит тратить все средства на празднование. 31 декабря у вас должны оставаться деньги. Встречать праздник с пустым карманом нежелательно. Украсьте елку как можно пышнее. Отдавайте предпочтение золотистым цветам. Можно накрыть стол красивой скатертью, украшенной золотыми узорами. Не давайте деньги в долг перед Новым Годом, даже близким друзьям и родственникам, если хотите добиться процветания. Поставьте на стол 7 зеленых свечей (в свечной магии зеленый цвет означает финансовое благополучие). Зажгите их и не тушите, пока сами не прогорят до конца. И не забывайте думать о богатстве. После застолья не стряхивайте крошки со стола рукой. Используйте салфетку. Можно выйти на балкон и вытряхнуть крошки со скатерти на улицу. Перед самым праздником купите новый веник и не используйте его по назначению. Это ваш оберег. Перевяжите его красной лентой и поставьте помелом вверх.

Также можно посыпать порог дома солью. Она будет защищать от неудач и не пустит в дом нищету и беды.

Лечь спать в Новый Год до боя курантов не самая хорошая примета. Однако если вы мечтаете о богатстве и уснули случайно, это говорит о том, что вас ждет улучшение финансового положения.

Многие обращают внимание и на философию фен-шуй. Она говорит, что нужно убрать весь хлам, разобрать шкафы и кладовые, убрать из дома все старые, ненужные вещи, чтобы что-то новое пришло в вашу жизнь. Наличие хлама в доме перекрывает денежный канал.

Не забудьте навести порядок и на подоконнике. Положительная энергия и благополучие приходят в дом именно через окно.

Нарядную елку желательно ставить на юго-восточной стороне жилища. Именно здесь находится зона богатства. Но предварительно тщательно очистите эту часть квартиры.

Любовные приметы на Новый Год

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Многие в Новый Год загадывают встретить свою любовь или укрепить уже существующие отношения. Чтобы следующий год был счастливым и полным любви, нужно помнить о следующих приметах:

Те влюбленные, которые во время боя курантов обменяются бокалами, станут еще более гармоничной и счастливой парой. В кармане в новогоднюю ночь нужно иметь любовный талисман. Это может быть маленькая статуэтка или подвеска в виде сердца, купидона, символа инь-ян, 2-х лебедей или уточек-мандаринок. Для привлечения любви часто используют красный цвет (украшения, шары на елку, платья алого цвета). Но нужно помнить, что Тигр яркие цвета не любит, поэтому в канун 2023 года лучше использовать другие приметы. Если восточная девушка хотела обрести любовь, то она клала в карман палочку корицы. Носить ее с собой можно не только в новогоднюю ночь, но и весь год, пока не произойдет счастливая встреча с возлюбленным. Несчастную любовь или разорванные отношения можно оставить в прошлом году, если в новогоднюю ночь сжечь старый календарь.

Если вы хотите начать новые отношения, не надевайте ничего старого на Новый Год. Лучше купить новую недорогую бижутерию. Важно, чтобы кулоны и кольца не имели никакой истории. Иначе вы возьмете старый груз с собой, и следующий год не принесет серьезных перемен. Особенно не стоит надевать украшения, которые подарил бывший возлюбленный. Это помешает забыть его и найти новую любовь.

Новогодние приметы разных стран

Новый год отмечают не только в России. Где-то он смещается по времени или же отмечается совершенно не так, как у нас. Но для многих людей в мире этот праздник остается традиционным, семейным.

Рассмотрим необычные новогодние приметы разных стран:

Вьетнамцы к новогодней ночи стараются найти живого карпа, а во время празднования отпустить его в реку. Считается, что домашний бог может путешествовать на небо исключительно на спине карпа. Таким образом люди обеспечивают ему средство передвижения и заручаются его поддержкой на весь следующий год. В Шотландии для новогодней ночи есть приметы, касающиеся цвета волос гостя. Например, блондинки и шатенки – к неприятностям. Они могут принести в дом негативные события. А вот мужчина-брюнет, наоборот, к удаче. Новогодние приметы Италии нельзя назвать скучными. Чтобы год был счастливым и прошел без бед, необходимо в одном красном белье в новогоднюю ночь очистить свой дом от всех ненужных вещей. Сразу после этого действа итальянцы едят рыбью икру, а с рассветом отправляются на улицы искать старика с горбом. Можно сделать что-то одно из перечисленного. Аргентинцы, работающие в офисе, 31 декабря из окон выбрасывают ненужные бумаги. Так люди стараются привлечь к себе успех в новом году. Греки, отправлясь в гости в новогоднюю ночь, берут с собой спелый гранат. На пороге дома его разламывают и сильно бьют об пол. Чем больше зернышек разлетелось, тем удачнее будет год. Но удачнее он будет для хозяев дома, а не для гостя. Привычка свистеть в дудки, рожки и свистки во время празднования пришла из Венгрии. Если в России это делается по желанию, то венгры должны обязательно свистеть как можно громче, чтобы изгнать из своего жилища всех злых духов. Французы верят в Колесо Фортуны, поэтому на Новый Год невежливо приходить в гости без колеса в руке. Оно приносит удачу. Китайцы в новогоднюю ночь стараются убрать подальше все ножи и другие острые предметы. Если во время праздника кто-то поранится, он на целый год отрежет от себя все хорошее. Жители Кипра за несколько минут до полуночи выключают свет в домах. Год будет удачным, если встретить его в полной темноте. Перуанцы в новогоднюю ночь облачаются в желтые одежды. Этот цвет считается самым счастливым, притягивающим удачу. Если молодая девушка наденет желтое платье на Новый Год, значит в следующем году она выйдет замуж. Австрийцы в новогоднюю ночь не едят раков и никаких других ракообразных. Согласно примете, в этом случае ты весь год будешь пятиться назад. А вот хорошая примета – встретить на улице грязного трубочиста, который запачкает тебя сажей. Если мужчина хочет жениться на голландской женщине в следующем году, он старается заговорить с ней после полуночи. Именного голос своего будущего мужа она должна услышать первым в наступающем году.

Истинно российской новогодней приметой считается только обязательный расчет долгов перед праздником, речь идет не только о деньгах. Если вы кого-то обидели, бросили, обязательно попросите у него прощения перед праздником.